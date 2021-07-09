Pindi Kinnisvara: цены на квартиры снижаются

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Собственники квартир вторичного рынка, пережившего весной всплеск цен, попытались воспользоваться ситуацией и взвинтили стоимость недвижимости еще выше, однако по мере стабилизации рынка им пришлось начать снижать цены своих предложений, сообщает пресс-служба Pindi Kinnisvara.

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Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков отмечает, что цены на квартиры снижаются с каждым днем. «Некоторые называют это скидками по случаю дня клиента, некоторые просто отмечают, что теперь квартира стоит на 3000 евро дешевле. На самом деле квартиры, выставленные на продажу весной по слишком высокой цене, так и не удалось продать. Если собственники все же хотят осуществить продажу, то им приходится понижать цену до такого уровня, который был бы приемлемым для покупателей», - сказал Новиков.

Он добавил, что растет и число предложений: «Число предложений растет, поэтому заинтересованных в покупке людей уже не беспокоят опасения по поводу того, что квартиры могут вдруг закончиться».