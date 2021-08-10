Почему Кирьянен продал Graanul Invest? «Из экономических соображений»
Марге Вяйкенурм • Катарина Крючкова • dv.ee • 10 августа 2021 в 3:00
Предприниматель Рауль Кирьянен, который на прошлой неделе неожиданно продал компанию по производству древесных пеллет Graanul Invest, до сих пор прокомментировал сделку лишь в пресс-релизе, а нынче и вовсе не идет на контакт с журналистами. Продажа компании, тем временем, вызывает ряд вопросов.
В минувший четверг состоялось собрание представителей лесозаготовительных предприятий, входящих в империю Кирьянена.
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