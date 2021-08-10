Совладелец Graanul Invest Рауль Кирьянен Фото: Лийз Трейманн

Почему Кирьянен продал Graanul Invest? «Из экономических соображений»

Предприниматель Рауль Кирьянен, который на прошлой неделе неожиданно продал компанию по производству древесных пеллет Graanul Invest, до сих пор прокомментировал сделку лишь в пресс-релизе, а нынче и вовсе не идет на контакт с журналистами. Продажа компании, тем временем, вызывает ряд вопросов.

В минувший четверг состоялось собрание представителей лесозаготовительных предприятий, входящих в империю Кирьянена.