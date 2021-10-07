Эпицентр

dv.ee

7 октября 2021 в 7:46 Поделиться:









Огромный налоговый долг может утопить известного производителя окон Windoor

Компания Windoor, производящая стеклянные фасады, проходит санацию, однако ее налоговый долг продолжает расти и ставит под угрозу жизнеспособность предприятия. Одновременно Windoor выполняет подряды для компании с похожим названием – Windoor Facades, пишет Äripäev.

На заводе Windoor в Сауэ. Фото: Лийз Трейманн

Как рассказывает издание , налоговая задолженность компании, указанная в программе санации, принятой в конце 2019 года, составляет примерно 66 000 евро. Однако нынешняя сумма долга, указанная на сайте Налогового департамента, уже превышает полмиллиона.

По словам консультанта по санации Windoor Андреса Хермета, компания выполняет план санации, однако если текущий налоговый долг не будет рассрочен, санация может прерваться и наступит банкротство предприятия. Он сказал, что предупредил владелицу Windoor Майлис Линтлом о том, что с долгом надо разобраться.

По словам Линтлом, в росте долга виноват коронакризис, который ударил по клиентам и поставщикам компании. Раньше налоговый долг Windoor был рассрочен, однако соглашение о рассрочке было расторгнуто, поскольку компания не укладывалась в график. Windoor оспорила это решение в суде. По словам Линтлом, она надеется договориться с НТД и согласовать новый платежный график.

Согласно плану санации, компания должна выплачивать долги кредиторам два раза в год. Первая выплата уже сделана, однако некоторые кредиторы утверждают, что получили только часть денег. Линтлом в свою очередь заявляет, что компания в срок выполнила все выплаты.

Есть и договоренности между Линтлом и кредиторами, не отраженные в плане санации. Один кредитор утверждает, что Линтлом обещала ему выплатить долг раньше срока, указанного в программе санации, если он поставит под программой свою подпись. Подпись он поставил, однако свое обещание, по его словам, Линтлом так и не выполнила.

Линтлом, однако, утверждает, что компания полностью и досрочно выплатила долги девятерым кредиторам на сумму более 200 000 евро.

Windoor AS Владелец и единственный член правления - Майлис Линтлом Последний годовой отчет представлен за 2019 год. Оборот составил 3,2 миллиона евро, прибыль 219 000 евро. В августе 2019 года компания инициировала процедуру санации. У компании есть налоговая задолженность в размере более 506 000 евро, из которых 202 000 - социальный налог, остальное - НСО и удержанный подоходный налог.

Работает в связке с Windoor Facades

Хотя Windoor проходит санацию, компания работает и получает заказы за рубежом. При ближайшем рассмотрении оказывается, что фирма выполняет подряды для предприятия Windoor Facades, которому, среди прочего, принадлежит завод Windoor.

Майлис Линтлом, владелица компании Windoor. Фото: Priit Simson/Ekspress Meedia/Scanpix

Линтлом принадлежит треть Windoor Facades, и она, по собственным словам, выполняет в предприятии роль консультанта и занимается международными продажами. Как утверждает Линтлом, изначально эта компания создавалась для управления активами, однако затем ее роль поменялась. Как именно, она не уточнила.

Если две фирмы работают в связке, нет ли тут скрытого перехода предприятия, когда заказы оформляются на одну компанию, а долги – на ту, которая выполняет подряд? По словам Линтлом, во время производства по санации подобный вопрос задавала одна фирма, которая хотела аннулировать программу санации. Однако ни консультант по санации, ни суд не сочли утверждения этой компании обоснованными.

Хермет сказал, что считает текущую модель деятельности Windoor убедительной.

Windoor Facades OÜ Основана в 2013 году Реймо Хаммербергом (бывший партнер и член правления Sorainen). Владельцы: Татьяна Обершнейдер, Prudens Investeeringud OÜ (владелец Кайдо Ветевоог, который также является членом совета Windoor) и Architectural Glazing Scandinavia (владелец Майлис Линтлом). Член правления - Майе Нууди. Согласно годовому отчету Windoor Facades, выручка от продаж в первом полугодии 2020 года составила 192 000 евро, прибыль - 32 000 евро, годом ранее оборот составил 77 000 евро, а убыток 164 000 евро.

Причина санации Windoor – спор с Республикой Казахстан

В 2008 году Министерство иностранных дел Казахстана строило комплекс зданий в Астане, и генподрядчик заказал у Windoor строительство стеклянного купола. По словам Линтлом, Windoor выполнила заказ, но денег за него не получила.

У казахской стороны другое видение этой ситуации: они утверждают, что Windoor взяла на себя обязательство инвестировать в проект, но не сделала это. Cтороны конфликта затем встретились в суде.

«Стокгольмский арбитраж обязал казахскую сторону выплатить нам 23 миллиона евро. Они отказались это сделать, и поэтому мы обратились в Арбитражный суд при Всемирном банке в Вашингтоне. Теперь мы ждём их решения, а отказ казахов стал причиной, по которой мы инициировали программу санации», - говорила Линтлом ДВ в 2020 году.

Совладелица Windoor Facades имеет родственные связи с владельцем скандального Glaskek

Один из совладельцев Windoor Facades - Татьяна Обершнейдер. Ее предполагаемый муж Константин Обершнейдер также называет Windoor Facades местом своей работы.

Отец Константина - Владимир Обершнейдер, бывший владелец производителя окон Glaskek, обанкротившегося 11 лет назад. Конкурсные управляющие Glaskek обнаружили, что треть производственного оборудования компании и более мелкие инструменты (например, аккумуляторные дрели и пилы) исчезли.

Бывшие члены правления Glaskek Индрек Паюр и Геннадий Йыги, а также владелец Владимир Обершнейдер заявили тогда, что им ничего не известно о пропаже имущества. По одной из версий, часть активов могла быть передана новым компаниям бывших сотрудников Glaskek.