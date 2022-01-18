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    11 лет впустую: министерство забраковало проект морского ветропарка

    Представители компании Neugrund OÜ утверждают, что эстонское государство не даёт им построить морской ветропарк уже более 10 лет. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    После 11 лет переписок, совещаний и круглых столов государственные органы вынесли решение: строить морской ветропарк на низине Нейгрунд близ острова Осмуссаар нельзя. По словам застройщика, это яркий пример административной несостоятельности Эстонии.

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