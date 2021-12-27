Utilitas хочет получить разрешение на строительство гигантского ветропарка
Энергетический концерн Utilitas ходатайствовал о получении разрешения на строительство гигантского морского ветропарка в Пярнуском заливе, сообщает Äripäev.
Морской ветропарк Utilitas будет состоять из 299 ветряных турбин (иллюстративное фото).Фото: Reuters/Scanpix
Согласно ходатайству компании, представленному в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, морской ветропарк Utilitas будет состоять из 299 ветряных турбин, при этом расстояние между самими ветряками составит примерно километр, информирует Äripäev.
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