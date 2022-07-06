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    Украине нужно 750 млрд долларов, один из источников – деньги российских олигархов

    Пленарная сессия конференции по восстановлению Украины URC2022 4 июля, Лугано, Швейцария.Фото: MICHAEL BUHOLZER, Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland

    План восстановления Украины в значительной степени рассчитан на внешнюю поддержку – ЕС обещает помочь собрать сотни миллиардов долларов.

    Украина представила масштабный план восстановления экономики страны после войны. Политики и экономисты обсудили его на Ukrainian Recovery Conference (URC2022) в Лугано. В перспективе Украине необходимо найти более 750 млрд долларов – общая сумма за 10 лет до 2032 года. Деньги покроют как экстренные нужды и восстановление, так и дальнейшее развитие и модернизацию, следует из плана. Две трети финансирования Киев рассчитывает получить от партнеров в виде грантов, кредитов и иных форм помощи.

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