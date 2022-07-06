Украине нужно 750 млрд долларов, один из источников – деньги российских олигархов

Деревообрабатывающая промышленность получила серьезный удар: цены падают, заказы исчезают
Эстонские производители пиломатериалов столкнулись с суровой реальностью – цены на древесину падают, а заказы исчезают. Это связано с тем, что клиенты заполнили склады дешевой российской древесиной еще до вступления в силу санкций, а волна ремонтно-строительных работ, захлестнувшая людей во время пандемии коронавируса, стихает.
Эстонские производители пиломатериалов столкнулись с суровой реальностью – цены на древесину падают, а заказы исчезают. Это связано с тем, что клиенты заполнили склады дешевой российской древесиной еще до вступления в силу санкций, а волна ремонтно-строительных работ, захлестнувшая людей во время пандемии коронавируса, стихает.