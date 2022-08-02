Экономика России сильно страдает от санкций?

Эльконд Либман: справа все теснее
То, что новая партия, которая оформится в середине августа, намерена втиснуться в плотно заселенный правый политический фланг, может обернуться горьким разочарованием 5 марта, хотя и не исключено, что всем обитателям этой улицы придется потесниться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
То, что новая партия, которая оформится в середине августа, намерена втиснуться в плотно заселенный правый политический фланг, может обернуться горьким разочарованием 5 марта, хотя и не исключено, что всем обитателям этой улицы придется потесниться, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.