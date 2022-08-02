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    Экономика России сильно страдает от санкций?

    Тучи над Спасской башней Кремля. Москва, 25 июля 2022 годаФото: MAXIM SHEMETOV, Scanpix

    Российские власти утверждают, что санкции ЕС и США укрепляют экономику государства. Это правда?

    «Уход бизнеса и санкции калечат российскую экономику» – так озаглавлен новый доклад группы экспертов Йельского университета. Ученые пишут, что отношение к России как к поставщику нефти и газа подорвано и «поворот на Восток» не сможет полностью заменить западные рынки сбыта. Кроме того, из-за прекращения поставок целого ряда товаров предприятия сталкиваются с серьезными проблемами и дефицитом важнейших ресурсов, деталей и технологий, а параллельный импорт (то есть ввоз без разрешения правообладателя) не закрывает эти дыры.

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