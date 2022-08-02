Экономика России сильно страдает от санкций?

Цены на нефть резко упали в преддверии встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть накануне упали почти на 4% после публикации сразу несколькими странами слабой статистики по промышленному производству. Кроме того, инвесторы ждут встречи ОПЕК+, на которой будет принято решение об объемах добычи в сентябре, сообщает Reuters.

Мировые цены на нефть накануне упали почти на 4% после публикации сразу несколькими странами слабой статистики по промышленному производству. Кроме того, инвесторы ждут встречи ОПЕК+, на которой будет принято решение об объемах добычи в сентябре, сообщает Reuters.