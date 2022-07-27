Сайт «Деловых ведомостей» заблокировали в России по требованию прокуратуры

Домен dv.ee заблокирован на территории России по требованию российской Генеральной прокуратуры. Мы стали очередным эстонским русскоязычным медиа, внесенным в реестр запрещенных сайтов за публикацию правдивых новостей о войне в Украине и ее последствий для экономики.
ДВ – единственный в Эстонии экономический портал на русском языке. Блокировкой ДВ Россия оказала медвежью услугу тем российским предпринимателям, которые все еще пытаются вести бизнес с Эстонией и которым важна информация об экономике нашей страны.
Без свободы слова невозможно предпринимательство, невозможно иметь адекватную картину происходящего, оценивать риски и принимать решения; невозможна честная конкуренция. Без свободы слова невозможно развитие экономики и общества. Репрессируя собственную независимую прессу, а также иностранные СМИ, Россия во всех смыслах делает беднее собственных жителей.
Кстати, посольство Российской Федерации в Эстонии, которое 19 лет выписывало «Деловые ведомости», от своей подписки на наше «запрещенное» издание еще не отказалось.
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