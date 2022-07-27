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dv.ee

27 июля 2022 в 12:24 Поделиться:









Сайт «Деловых ведомостей» заблокировали в России по требованию прокуратуры

Домен dv.ee заблокирован на территории России по требованию российской Генеральной прокуратуры. Мы стали очередным эстонским русскоязычным медиа, внесенным в реестр запрещенных сайтов за публикацию правдивых новостей о войне в Украине и ее последствий для экономики.

Решение о блокировке было принято 24 июля, читатели из России составляли около 7% от аудитории «Деловых ведомостей». С первого дня вторжения в Украину мы честно пишем об экономических сложностях, возникающих у России и связанных с ней предпринимателей из-за развязанной войны. Видимо, власти России считают, что об этом россиянам знать не следует. «Деловые ведомости» изучат возможность создания «зеркала» сайта для сохранения доступа к объективной информации для наших читателей из соседней страны.

ДВ – единственный в Эстонии экономический портал на русском языке. Блокировкой ДВ Россия оказала медвежью услугу тем российским предпринимателям, которые все еще пытаются вести бизнес с Эстонией и которым важна информация об экономике нашей страны. Без свободы слова невозможно предпринимательство, невозможно иметь адекватную картину происходящего, оценивать риски и принимать решения; невозможна честная конкуренция. Без свободы слова невозможно развитие экономики и общества. Репрессируя собственную независимую прессу, а также иностранные СМИ, Россия во всех смыслах делает беднее собственных жителей. Кстати, посольство Российской Федерации в Эстонии, которое 19 лет выписывало «Деловые ведомости», от своей подписки на наше «запрещенное» издание еще не отказалось. Полина Волкова главный редактор «Деловых ведомостей»

После 24 февраля власти Российской Федерации фактически ввели военную цензуру, блокируя на территории страны не только российские независимые медиа, но и иностранные СМИ.

Первым из эстонских медиа, уже 25 февраля, был заблокирован портал ERR на русском языке. В дальнейшем были заблокированы также сайты Delfi, Postimies. 16 июля в список запрещенных в России сайтов попал и сайт проекта Repost, нового медиа на русском языке, запущенного в июне под эгидой медиадома Äripäev.