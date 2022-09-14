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    Бывшие министры-центристы: Каллас остро критиковала Eesti Energia

    Премьер-министр Кая Каллас не стеснялась критиковать государственную компанию Eesti Energia.Фото: Andras Kralla

    Cовет Eesti Energia решил не продлевать контракт председателя правления Хандо Суттера. Политики, а также члены совета и правления компании комментируют, почему это произошло.

    По словам Яака Ааба (министр государственного управления в предыдущем правительстве Каи Каллас), когда на заседаниях правительства обсуждалась экономия энергии, премьер-министр всегда была критически настроена в отношении Eesti Energia. «Она могла бы настолько же критически относиться к Elering», – заметил Ааб.

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