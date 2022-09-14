Новости

14 сентября 2022 в 7:59 Поделиться:









Eesti Energia решила не продлевать договор с Хандо Суттером

Хандо Суттер возглавляет Eesti Energia с 1 декабря 2014 года. Фото: Liis Treimann

Совет Eesti Energia принял решение не продлевать договор Хандо Суттера. Его полномочия в качестве председателя правления согласно действующему договору истекают 31 марта 2023 года. Осенью совет Eesti Energia начнет поиск нового председателя правления, сообщает компания в пресс-релизе.

Нынешние договоры всех остальных членов правления также истекают 31 марта 2023 года. Среди них Андри Авила, Райне Пайо, Маргус Вальс и Агнес Роос.

Совет Eesti Energia выразил Хандо Суттеру признательность за проделанную работу. Суттер возглавляет Eesti Energia с 1 декабря 2014 года, и совет компании до этого продлевал его договор дважды.

Сам Суттер заявил, что ему предстоят еще много месяцев напряженной работы, а о дальнейшем карьерном пути можно будет говорить в марте: «Я имел честь вместе с отличной командой направлять этот путь в течение 8 лет. Впереди ждет особенно трудная зима, и заранее достигнутая определенность в отношении нового руководителя поможет передать эстафету более гладко. Я буду делать все, что в моих силах, до последнего рабочего дня».

Ожидается, что новый председатель правления Eesti Energia возьмет на себя обязательство по выполнению ожиданий собственника предприятия, снабжая эстонские предприятия и частных потребителей электроэнергией как на рыночных, так и с 1 октября на регулируемых условиях. Также важно продолжать рост на экспортных рынках. При повышении конкурентоспособности предприятия и реализации стратегических планов необходимо учитывать среду политики безопасности, климатическую и энергетическую политику как в Эстонии, так и в Европейском союзе, подчеркивают в компании.

«От главы предприятия мы ожидаем постоянного внимания к проектам инноваций и развития в крупной энергетике с целью обеспечения снижения влияния на окружающую среду и с учетом роли предприятия в обеспечении надежности снабжения Эстонии электроэнергией. Предприятие должно организацией, управляемой на основании ценностей, располагающей разносторонней командой управления. Eesti Energia через энергетическую экономику влияет на конкурентоспособность всей экономики Эстонии, поэтому предприятие должно активно сотрудничать с государством, участниками рынка и сообществами как в Эстонии, так и на экспортных рынках», – сказала председатель совета компании Анне Мере.