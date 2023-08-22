    Просроченные кредиты и потенциальные взыскания грозят устойчивости Estateguru

    Генеральный директор Estateguru Михкель Стамм признал наличие проблемной задолженности, но также отметил, что июль был самым успешным месяцем для компании в прошлом году.Фото: Madis Veltman / Postimees / Scanpix

    Estateguru, краудфандинговая платформа для кредитования проектов недвижимости, теряет надежность в глазах инвесторов из-за опозданий по налогам, увеличения доли просроченных кредитов и постоянно растущих убытков.

    Предприниматель Эрки Каткосильд занимается переделкой офисных и производственных зданий, превращая их, например, в жилые дома или спортивно-развлекательные центры. Его объекты в основном находятся в Финляндии, но недавно он также впервые попробовал свои силы в Германии.
    Каткосильд взаимодействует с Estateguru в качестве заемщика уже четыре или пять лет. За это время связанные с ним компании взяли у Estateguru кредиты на общую сумму почти в 15 миллионов евро. 7 миллионов евро из этой суммы он на сегодняшний день вернул.
    Первые недоразумения
    Каткосильд впервые столкнулся с проблемами в Estateguru в сентябре прошлого года. «Хотя еще в конце августа было обещано, что сроки займов будут продлевать и для проектов будут привлекать больше денег, несколько дней спустя, вместо продвижения по проекту, я столкнулся с тем, что все кредитные соглашения аннулированы, все договоры и то, что было сказано за эти годы, было забыто, — рассказывает Каткосильд.
    По его словам, основной причиной стали упущения самой Estateguru. Представители краудфандинговой платформы не переоформили право собственности на недвижимость в финской земельной книге, и поэтому у купленной недвижимости возникли отметки судебных исполнителей. В итоге с покупателя недвижимости были взысканы долги продавца. По словам Каткосильда, это сделало дальнейшее управление проектом невозможным.

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