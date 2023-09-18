Эстония может вернуть "классический" подоходный налог. Что об этом думают предприниматели?

Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд: налог на прибыль должен быть одинаковым для всех и исключать возможные махинации.Фото: Andras Kralla

Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.

Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс сообщил на минувших выходных, что правительство рассматривает три варианта устранения дефицита госбюджета. Один из них - восстановление классического налога на прибыль.

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