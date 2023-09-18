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dv.ee

18 сентября 2023 в 12:01









Коалиция пойдет по пути смягчения бюджетных правил, Каллас встретится с банками

Правительству Каи Каллас предстоит принять сложные решения. Фото: Liis Treimann

Поскольку базовый закон о госбюджете устанавливает более строгие правила, чем требования Евросоюза, правящая коалиция, по словам премьер-министра Каи Каллас, пойдет по пути его смягчения, передает ERR. Во вторник Каллас встретится с представителями банков, чтобы обсудить идею возможного банковского налога.

«Идея состоит в том, чтобы привязать его (основной закон о госбюджете) к европейским критериям. На самом деле мы установили для себя более строгие ограничения, чем европейские. И мы просто не можем их выполнить. Поэтому мы бы поступили так, как делает Европа, и не стали бы бежать быстрее нее», – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Каллас не пожелала уточнить, насколько это фундаментальное изменение повлияет на подготовку госбюджета следующего года.

Говоря о банковском налоге, Каллас сказала, что этого хотели оба коалиционных партнера – Социал-демократическая партия и «Ээсти 200». «Я завтра пригласила к себе представителей всех банков, чтобы найти решение, как нам получить необходимые доходы в бюджет», – сказала Каллас.