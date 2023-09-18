    Коалиция пойдет по пути смягчения бюджетных правил, Каллас встретится с банками

    Правительству Каи Каллас предстоит принять сложные решения.Фото: Liis Treimann

    Поскольку базовый закон о госбюджете устанавливает более строгие правила, чем требования Евросоюза, правящая коалиция, по словам премьер-министра Каи Каллас, пойдет по пути его смягчения, передает ERR. Во вторник Каллас встретится с представителями банков, чтобы обсудить идею возможного банковского налога.

    «Идея состоит в том, чтобы привязать его (основной закон о госбюджете) к европейским критериям. На самом деле мы установили для себя более строгие ограничения, чем европейские. И мы просто не можем их выполнить. Поэтому мы бы поступили так, как делает Европа, и не стали бы бежать быстрее нее», – заявила премьер-министр Кая Каллас.
    Каллас не пожелала уточнить, насколько это фундаментальное изменение повлияет на подготовку госбюджета следующего года.
    Говоря о банковском налоге, Каллас сказала, что этого хотели оба коалиционных партнера – Социал-демократическая партия и «Ээсти 200». «Я завтра пригласила к себе представителей всех банков, чтобы найти решение, как нам получить необходимые доходы в бюджет», – сказала Каллас.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Инвестор Тоомас: три сценария на будущее – хороший, плохой, гадкий
Инчукалнское газохранилище заполнено на 80%
Экономист: предстоящее повышение налога с оборота спровоцирует потребительский бум
Эпицентр
Справедливый переход для малых предприятий: скоро раздадут первый миллион
Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.
Запущенная полтора месяца назад мера поддержки проектов малых и средних предприятий из Фонда справедливого перехода вызывает у предпринимателей интерес - десятки человек пришли на посвященные ей семинары. По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, в ближайшее время фонд объявит о поддержке первых нескольких проектов на общую сумму до 1,5 млн евро.
Все большие материалы
Инвестор
Второй день торгов акциями ARM оказался не столь удачным
Накануне акции производителя микропроцессоров ARM поднялись в цене еще на 6%, однако закрылись на уровне 60,75 долларов (-4,47% за день). Тем не менее, рыночная стоимость компании все еще превышает 60 млрд долларов, сообщает CNBC.
Накануне акции производителя микропроцессоров ARM поднялись в цене еще на 6%, однако закрылись на уровне 60,75 долларов (-4,47% за день). Тем не менее, рыночная стоимость компании все еще превышает 60 млрд долларов, сообщает CNBC.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: жалкие 10 триллионов. Тесле пророчат мегакапитализацию
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
До виновников не дотянуться? Накажем безобидных!
В среду стало известно, что Евросоюз снял санкционные ограничения с нескольких россиян, исключив из списка главу группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одновременно с этим страны Балтии ужесточили санкции для всех российских граждан, запретив въезд машин с российскими номерами на свою территорию.
В среду стало известно, что Евросоюз снял санкционные ограничения с нескольких россиян, исключив из списка главу группы ЕСН Григория Березкина, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова. Одновременно с этим страны Балтии ужесточили санкции для всех российских граждан, запретив въезд машин с российскими номерами на свою территорию.
Все мнения
Интервью
Основатель театральной студии Art Cherdak Иван Алексеев: бизнес – это творчество
Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы – если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.
Бизнес профессионального актера Ивана Алексеева начался с жалобы – если не нравится директор студии, сделай свою, посоветовали ему ученики.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект