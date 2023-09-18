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dv.ee

18 сентября 2023 в 11:22









Ляэнеметс: госбюджет на следующий год более-менее сформирован

Лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс по-прежнему считает, что богатые должны поделиться. Фото: Liis Treimann

Бюджет на следующий год уже более или менее сформирован, однако вопрос о банковском налоге и крупных изменениях в бюджетной стратегии на ближайшие годы остается открытым, сообщил ERR министр внутренних дел, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, переговоры по бюджету возобновятся в понедельник с того места, где они закончились на прошлой неделе. Правление социал-демократов на встрече в воскресенье также высказало несколько замечаний и дополнений, которые будут озвучены на переговорах.

Ляэнеметс отметил, что было бы справедливо, если бы дефицит государственного бюджета покрывался не только за счет налогообложения населения.

«В налоговой системе Эстонии есть неиспользованные возможности, касающиеся классического подоходного налога с предприятий, налога на недвижимость и, возможно, также ступенчатого подоходного налога, то есть налогообложения более богатых людей. Больше вариантов нет, все остальные мы более или менее исчерпали. Не может быть речи о том, что люди просто будут платить на пять-семь процентов больше подоходного налога», – сказал Ляэнеметс.