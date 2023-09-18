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dv.ee

18 сентября 2023 в 10:41









Из оборонного бюджета в экономику поступили рекордные 265 миллионов евро

На военной базе в Тапа. Фото: Liis Treimann

Военная национальная оборона, помимо поддержки предприятий оборонной промышленности, оживляет экономику Эстонии в целом, утверждает Министерство обороны в своем пресс-релизе. В то же время именно оборонные расходы ставят в сложное положение правительство, которое пытается сформировать бюджет на следующий год.

В 2022 году из находящихся в ведении министерства оборонных инвестиций и экономических затрат, в экономику Эстонии вернулось 265,5 миллиона евро, т.е. 53 процента, пишет ведомство.

Общий оборонный бюджет составил в 2022 году 772 миллиона евро, из которых инвестиции в оборону и экономические затраты сферы управления Министерства обороны составили 498 миллионов евро.

В 2021 году находящиеся в ведении Министерства обороны оборонные инвестиции и экономические затраты составили 328 миллионов евро, из которых 175,5 миллионов евро вернулись в экономику Эстонии.

«Цель Министерства обороны состоит в том, чтобы направить средства оборонного бюджета на максимальное оснащение войсковых единиц, чтобы каждый евро возвращал наибольшую обороноспособность. По сравнению с 2021 годом рост инвестиций и расходов в 2022 году составил значительные 90 миллионов евро, и соответственно вклад в экономику Эстонии стал больше. Для Министерства обороны очень важно, чтобы мы, помимо оборонной промышленности, поддерживали и экономику Эстонии в целом», – сказала вице-канцлер Министерства обороны по оборонному планированию Тийна Уудеберг.

Эстонские предприятия играют в определенных областях ведущую роль. Например, была разработана и построена инфраструктура, а администрированием недвижимости на 97,4% занимались отечественные оференты. В 2022 году, например, были построены технический парк в Тапа, городок для ведения уличных боев в Рабасааре и казарма для военнослужащих в Йыхви.

«Расположенные по всей стране недвижимые объекты учреждений Министерства обороны предоставляют работу многим местным предприятиям и людям», – добавила Уудеберг.

У местных поставщиков было заказано 96,9% пищевого обслуживания и продуктов питания. Питание в столовых Сил обороны в основном осуществляется из поставляемого эстонскими предприятиями местного сырья.

«При развитии оборонной промышленности мы хотим уделить особое внимание созданию мощностей по производству боеприпасов и вооружения, и обсуждается создание в Эстонии оборонного индустриального парка и завода по производству боеприпасов. Однако мы заинтересованы в том, чтобы развивалась эстонская оборонная промышленность и предприятия Эстонии могли бы вносить больший вклад в национальную оборону», – сказала Уудеберг.

Оборонные инвестиции и экономические затраты за последние три года составили почти 1,2 миллиарда евро. Из них в экономику Эстонии вернулось 647,9 миллиона евро.