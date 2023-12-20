Эпицентр

Кристьян Кург

20 декабря 2023 в 7:42









Девелоперы боятся дорогого новшества: министр требует строить в новых зданиях бомбоубежища

Глава компании Liven Андеро Лаур опасается, что чиновники будут предъявлять дополнительные требования к застройщикам жилья, что сделает строительство более дорогим. Фото: Andras Kralla

В Министерстве внутренних дел зреет план обязать застройщиков строить в новых домах укрытия. Девелоперы сомневаются, будет ли обязательство таким легким и выгодным, как обещает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Министр от социал-демократов пояснил, что согласно первоначальному плану обязательство создания бомбоубежища будет распространяться на многоквартирные дома. Частные дома новым постановлением затронуты не будут. Застройщики, однако, ждут развития событий, так как план еще не окончательный, более того, они почти ничего не знают об этих намерениях.