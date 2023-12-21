Postimees продает издание 15min

Четыре идеи для роста вашего бизнеса в 2024 году, не требующие господдержки

В последнее время стало модно ожидать чего-то от правительства. Оно нам всем должно. Должно поддержать, дать денег, снизить налоги, предоставить льготы, субсидировать цены на энергоносители, обучить рабочую силу. Список длинный. И оправданий хватает – экономическая обстановка сложная, в лучшем случае неясная. Каким он будет, 2024-й, что он нам принесет и как в нем быть успешным в деловом плане?

В последнее время стало модно ожидать чего-то от правительства. Оно нам всем должно. Должно поддержать, дать денег, снизить налоги, предоставить льготы, субсидировать цены на энергоносители, обучить рабочую силу. Список длинный. И оправданий хватает – экономическая обстановка сложная, в лучшем случае неясная. Каким он будет, 2024-й, что он нам принесет и как в нем быть успешным в деловом плане?