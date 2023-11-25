    Самые влиятельные люди страны по версии Delfi: бизнесменов среди лидеров немного

    В первой десятке рейтинга самых влиятельных жителей Эстонии, обнародованном порталом Delfi, значится всего лишь два бизнесмена — Маргус Линнамяэ и Тийт Йоости.

    Основной владелец концерна MM Grupp Маргус Линнамяэ.Фото: Андрас Кралла
    ТОП-100 самых влиятельных жителей страны 2023 года по версии Delfi предсказуемо возглавляет премьер-министр Кая Каллас.

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