Самые влиятельные люди страны по версии Delfi: бизнесменов среди лидеров немного

Аптекари на игле торговцев лекарствами: «Они потеряют работу, если откроют рот»

Прошло более трех с половиной лет с начала аптечной реформы, спровоцировавшей страстные споры и даже угрозы в адрес государства. За это время в Эстонии не было открыто ни единой независимой провизорской аптеки.

Прошло более трех с половиной лет с начала аптечной реформы, спровоцировавшей страстные споры и даже угрозы в адрес государства. За это время в Эстонии не было открыто ни единой независимой провизорской аптеки.