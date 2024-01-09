Начальник Бюро по организованной преступности Центральной криминальной полиции Аго Лейс (слева) и государственный прокурор Райго Аас следят за организованной преступностью в Эстонии. Справа – заключенные лидеры преступных группировок Харон Дикаев, Вячеслав Гулевич и Ассар Паулус.Фото: Kollaaž (Andras Kralla; Liis Treimann; Ilmar Saabas/Ekspress Meedia/Scanpix; Priit Simson/Ekspress Meedia/Scanpix)
Эстонский криминальный общак развалился. В преступном мире к власти пришло новое поколение
Общак эстонского преступного мира развалился, и классические банды, возникшие в 1990-х годах, сменились более мелкими, менее жесткими и более оперативными группировками.
Группировки, находящиеся сейчас в поле зрения криминальной полиции, все больше совершают экономические и имущественные преступления, на которых можно заработать большие деньги, но где наказания не такие строгие, как, например, в случае наркотиков: мошенничество, отмывание денег, налоговые преступления. Хотя практически у каждой группировки всегда есть свой наркобизнес.
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