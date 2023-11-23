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Кристель Хярма

24 ноября 2023 в 11:31









Адвокат криптомиллионеров подвергает сомнению каждый шаг следователей в деле о наркотиках

В результате длительного обыска дома у Ивана Турыгина в сейфе был обнаружен кокаин. Фото: Taavi Sepp / Postimees / Scanpix

Заседания по делу о наркотиках, обнаруженных дома у криптомиллионера Ивана Турыгина, еще не начались. Однако его адвокат успел оспорить уже более 30-ти процессуальных шагов следствия.

Слушания по делу о кокаине начнутся в январе. Адвокат Ивана Турыгина Сильвер Рейнсаар требует допросить в ходе слушаний различных должностных лиц, предоставить доступ ко всем видеозаписям обыска дома Турыгина, а также приобщить к делу мобильный телефон предпринимателя, который фактически является уликой в уголовном деле, ведущемся США.

Все это для того, чтобы доказать, что следователи, проводившие по запросу США обыск в доме Турыгина до половины третьего ночи, обнаружили спрятанный в гардеробе сейф с кокаином незаконно.