    Адвокат криптомиллионеров подвергает сомнению каждый шаг следователей в деле о наркотиках

    В результате длительного обыска дома у Ивана Турыгина в сейфе был обнаружен кокаин.Фото: Taavi Sepp / Postimees / Scanpix

    Заседания по делу о наркотиках, обнаруженных дома у криптомиллионера Ивана Турыгина, еще не начались. Однако его адвокат успел оспорить уже более 30-ти процессуальных шагов следствия.

    Слушания по делу о кокаине начнутся в январе. Адвокат Ивана Турыгина Сильвер Рейнсаар требует допросить в ходе слушаний различных должностных лиц, предоставить доступ ко всем видеозаписям обыска дома Турыгина, а также приобщить к делу мобильный телефон предпринимателя, который фактически является уликой в уголовном деле, ведущемся США.
    Все это для того, чтобы доказать, что следователи, проводившие по запросу США обыск в доме Турыгина до половины третьего ночи, обнаружили спрятанный в гардеробе сейф с кокаином незаконно.

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