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Янно Рийспапп

15 января 2024 в 8:16









Двое в Макао: школьный друг должен заплатить Марселю Вихманну более 16 миллионов евро

Согласно вступившему в силу решению, Айвар Урм обязан выплатить более 16 миллионов евро в пользу компании Марселя Вихманна (справа) вместе с пеней. При этом Вихманн заявляет, что они не в ссоре. Фото: Andras Kralla

Многие годы работавший топ-менеджером в государственных компаниях Айвар Урм должен выплатить фирме Марселя Вихманна вместе с процентами 16,6 миллиона евро.

Айвар Урм, Тийт Пруули и Марсель Вихманн – школьные друзья со времен Тарту, выпускники одного класса гимназии Мийны Хярма. Около десяти лет они вместе состояли в совете директоров принадлежащей Пруули и Вихманну железнодорожной компании GoRail, которой руководит Урм.

Таким образом, Урм и Вихманн – старые знакомые и бизнес-партнеры, и, как сам Вихманн описал в суде, их общение и ведение дел в основном происходит на встречах и по телефону, а договоренности между ними обычно заключаются устно. Теперь это доверие обошлось дорого.

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