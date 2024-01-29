Эпицентр

Екатерина Мереминская

29 января 2024 в 9:21









Когда у России закончатся деньги на войну?

Россия закончила год с серьезным дефицитом бюджета, а ее накопления «на черный день» уменьшились. Значит ли это, что санкции работают и вскоре у страны закончатся деньги на ведение войны?

На войну России требуется все больше денег. Фото: IMAGO/Ilya Pitalev

Дефицит российского бюджета по итогам 2023 года составил почти 2% ВВП (это 3,2 триллиона рублей или примерно 32 миллиарда евро по текущему курсу). Это практически совпадает с тем, что и было заложено в законе о бюджете (2%). Но выше уровня, который Владимир Путин назвал признаком абсолютно нормального и здорового состояния финансовой системы (он говорил так о 0,5% ВВП) – примерно столько и было по итогам одиннадцати месяцев. Но в декабре был всплеск расходов – обычно получатели бюджетных денег активно тратят их в последний момент.