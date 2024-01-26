Карта: атаки и обстрелы на территории России

Война давно идет не только на территории Украины, все чаще ударам подвергаются и объекты на российской стороне.

Фото: Алена Ценно

Только за последние восемь дней дроны четырежды атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия. До этого были попытки разной степени результативности атаковать дронами и ракетами аэродромы, железнодорожный вокзал, Кремль и, в большом количестве, жилые дома. ДВ составили карту, показывающую, как далеко в России уже зашла война.

Так, например, под ударом оказались некоторые промышленные объекты. Только за последнюю неделю случилось два больших пожара на нефтеперерабатывающих предприятиях. Один из них – максимально близко к Эстонии, в порту Усть-Луга. 21 января дрон атаковал терминал «Новатэка», перерабатывающий газовый конденсат.

Другой – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, НПЗ «Роснефти» в Туапсе, расположенный в 450 км от ближайших украинских позиций. Там поздно вечером 24 января после атаки дронов загорелась вакуумная колонна. На завод покушались и до этого. 28 февраля 2023 года нефтебазу Туапсинского НПЗ атаковали два беспилотника со взрывчаткой. По данным СМИ, дроны взорвались в 100 метрах от нефтехранилища, не повредив его.

Также недавно украинские дроны атаковали Петербургский нефтяной терминал, крупную нефтебазу «Роснефти» в городе Клинцы Брянской области и в той же области попытались атаковать предприятие «Русснефть-Брянск» – там нашли обломки дрона и вмятину на обшивке нефтяного резервуара.

Это вместе с поломкой на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии «Лукойла» заставляет власти опасаться роста цен на бензин. В правительстве проходят совещания с крупнейшими нефтяными компаниями.

Но под ударом не только промышленные объекты. Самой заметной оказалась атака беспилотников на российский Кремль в ночь на 3 мая 2023 года. Тогда дроны взорвались над куполом Сенатского дворца.

Одним из самых тяжелых стал обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года, когда ракета упала на центральную площадь города. Погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

Атака на Белгород произошла на следующий день после массированного ракетного удара, который Россия нанесла по городам Украины. Россия, в свою очередь, ответила на удар по Белгороду массированной атакой в новогоднюю ночь. Большинство ракет тогда сбила ПВО, но в Киеве погиб один человек, более 20 получили ранения.