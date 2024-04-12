    Российский товар просачивается на прилавки: популярный чай снова в магазинах

    Чай Greenfield продается в эстонских магазинах.Фото: Andras Kralla

    «Нам сообщили, что мы можем получить продукцию у латвийской фирмы, которая ее производит, и поскольку потребители ждали этот чай, я не увидела никаких проблем в том, чтобы купить его у латвийской фирмы и продать в Эстонии».

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