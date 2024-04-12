Российский товар просачивается на прилавки: популярный чай снова в магазинах

Мартин Вахтер: слухи о массовой покупке недвижимости в Испании – миф
Широко обсуждаемый в СМИ тезис, будто местные инвесторы в недвижимость произвели замену эстонских активов в своем портфеле на активы в Испании и других странах Южной Европы, является мифом. На самом деле, на этот шаг пошли лишь немногие, утверждает Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.
Широко обсуждаемый в СМИ тезис, будто местные инвесторы в недвижимость произвели замену эстонских активов в своем портфеле на активы в Испании и других странах Южной Европы, является мифом. На самом деле, на этот шаг пошли лишь немногие, утверждает Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.