Хендрик Таса в мастерской Benefit ремонтирует кузов старого Porsche, чтобы он был как новенький.Фото: Liis Treimann

В гараже, на море и на дереве: хорошо зарабатывать можно и без высшего образования

«У нас в гараже работают два человека с автообразованием и два с IT-образованием», – смеется Хендрик Таса. У него рыжая борода и татуировки. В свободное время он работает моделью: снимался в рекламе спа и собачьего корма. Но его любимый инструмент – гильотина для металла.

Если хочешь для своего ребенка лучшего, то отправляешь его в вуз. Чтобы он изучал право, политологию или IT – представители этих областей, согласно статистике, зарабатывают в среднем более 4000 евро брутто. В то же время работодатели годами жалуются на нехватку людей, готовых работать руками.

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