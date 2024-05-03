Хендрик Таса в мастерской Benefit ремонтирует кузов старого Porsche, чтобы он был как новенький. Фото: Liis Treimann

Эпицентр

Полина Волкова

16 мая 2024 в 3:00

В гараже, на море и на дереве: хорошо зарабатывать можно и без высшего образования

«У нас в гараже работают два человека с автообразованием и два с IT-образованием», – смеется Хендрик Таса. У него рыжая борода и татуировки. В свободное время он работает моделью: снимался в рекламе спа и собачьего корма. Но его любимый инструмент – гильотина для металла.

Если хочешь для своего ребенка лучшего, то отправляешь его в вуз. Чтобы он изучал право, политологию или IT – представители этих областей, согласно статистике, зарабатывают в среднем более 4000 евро брутто. В то же время работодатели годами жалуются на нехватку людей, готовых работать руками.