ТОП зарплат чиновников: самый высокий годовой доход превысил 100 000 евро
Зарплата премьер-министра Каи Каллас по-прежнему находится в верхушке хорошо зарабатывающих чиновников, но по сравнению с рейтингом зарплат 2022 года она все же опустилась на несколько позиций.Фото: Liis Treimann
Если в позапрошлом году самый высокий общий доход у генерального директора Департамента государственных информационных систем Маргуса Ноормаа составлял чуть более 94 000 евро, то в прошлом году его годовой доход превысил 100 000 евро.
Другие государственные служащие не могут похвастаться шестизначным общим доходом. Средняя месячная зарплата Ноормаа составила чуть более 8400 евро.
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