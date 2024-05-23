Местный производитель косметики: нужно преодолеть менталитет «лягушачьего пруда»

Для одного все началось с автозагара, которого нигде не было в продаже. Для другого – с токсичных паров клея, раздражающих глаза. Теперь они настоящие завоеватели мира: отечественную косметику можно найти в США, Дубае и по всей Европе, и темпы не снижаются.
Новая серия статей Äripäev «Тур по малым предприятиям» представляет эстонских производителей и их деятельность в различных сферах. В первой статье серии рассказывается о производителях косметики Nurme, Ruthie Belle и Luuv.
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