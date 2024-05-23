Для Марит Тийтс, руководителя компании Nurme по производству натуральной косметики, косметика – это очень женская сфера. «Приятно заниматься тем, к чему ты сама относишься с страстью», – говорит Тийтс. Фото: Liis Treimann

Эпицентр

Стийне Рейнтам

23 мая 2024 в 6:41

Местный производитель косметики: нужно преодолеть менталитет «лягушачьего пруда»

Для одного все началось с автозагара, которого нигде не было в продаже. Для другого – с токсичных паров клея, раздражающих глаза. Теперь они настоящие завоеватели мира: отечественную косметику можно найти в США, Дубае и по всей Европе, и темпы не снижаются.

Их формула успеха кажется простой: найди нишу на рынке и заполни ее. Но это лишь половина уравнения.

Директор компании Nurme, производящей натуральную косметику, Марит Тийтс глубоко предана материаловедению и созданию экологичных продуктов. «Это именно та область, где я могу что-то исследовать и экспериментировать», – отмечает она.