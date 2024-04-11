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Ярослав Тавгень

11 апреля 2024 в 9:34









Парвел Пруунсильд пожертвовал Isamaa 100 000 евро

Предприниматель Парвел Пруунсильд. Фото: Andras Kralla

Стали известны суммы пожертвований, сделанные нескольким политическим партиям. Самое крупное пожертвование получила партия Isamaa: предприниматель Парвел Пруунсильд пожертвовал партии Isamaa 100 000 евро.

Партия EKRE получила за первый квартал финансирование в размере 252 тысячи евро. Из них государство выделило ей 215 тысяч евро как партии, набравшей высокий результат на парламентских выборах. Еще 37 тысяч EKRE получила в качестве членских взносов и пожертвований.

Партия берет количеством: размер каждого пожертвования небольшой (лишь одно из них достигло планки в 1000 евро: его сделал юрист, историк и политик Анти Пооламетс), но их количество в два-три раза превышает количество пожертвований, сделанных в пользу какой-либо другой партии. Среди сделавших перевод партии были экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель, заплативший членский взнос в размере 18 евро, и депутат Европейского парламента Яак Мадисон, сделавший взнос в размере 12 евро.

Предприниматель Парвел Пруунсильд пожертвовал партии Isamaa 100 000 евро, а предприниматели Маргус и Айвар Линнамяэ - по 50 000 евро каждый.

Всего в первом квартале партия Isamaa получила 220 468 денежных пожертвований, большая часть которых поступила от трех вышеупомянутых предпринимателей.

Центристская партия получила за первый квартал 230 тысяч евро. Из них 203 тысячи ей выделило государство и еще 27 тысяч – спонсоры.

Самые крупные пожертвования центристам сделали депутат Рийгикогу от Центристской фракции Андрей Коробейник и бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт (по 3000 евро). Анастасия Коваленко-Кылварт пожертвовала 2750.

Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов пожертвовал Центристской партии 882 евро, депутат Европейского парламента Яна Тоом – 800, депутаты Рийгикогу Вадим Белобровцев и Александр Чаплыгин – 780 и 642 соответственно, вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина – 600 евро. Экономист Хейдо Витсур и бывший депутат Рийгикогу Виктор Васильев сделали членские взносы в размере 50 и 20 евро.

Социал-демократы стали одной из двух партий, получивших крупные пожертвования.

25 тысяч евро ей выделила депутат Европейского парламента Марина Кальюранд, 5000 евро дал Магнус Ахуна, еще 4500 евро – депутат Рийгикогу Эдуард Одинец. Всего партия получила 24 пожертвования на сумму не меньше 1000 евро.

Всего за первый квартал Социал-демократическая партия получила 220 тысяч евро, из которых 114 тысяч выделило государство.

Партия «Правые» получила в первом квартале 133 тысячи евро, из которых 7500 евро дало государство. В отличие от большинства других партий, «Правым» было сделано несколько крупных пожертвований (на сумму более 1500 евро).

Самое большое пожертвование сделал предприниматель Рауль Кирьянен, владеющий холдингом Biofuel, переведший «Правым» 60 тысяч евро. Бизнесмен и инвестор Яан Пиллесаар профинансировал партию, выделив ей 24 тысячи евро. Это третье по величине пожертвование среди всех партий.

Были и другие крупные жертвователи: Альмар Проос дал «Правым» 6000 евро, Хельдур Меэритс – 5000 евро, Ивар Валдмаа – 4000 евро, Пеэтер Кангур – 2000 евро.

Партия зеленых получила 1771 евро - и все в виде пожертвований. Крупнейшее из них сделала бывший политик Эвелин Сепп (280 евро), работающая ныне в частном секторе.

Партия KOOS получила 1349 евро – все в виде пожертвований. Самое большое из них сделал Айво Лийтмаа (200 евро). Юлия Смоли, баллотировавшаяся на прошедших выборах от этой партии, пожертвовала 60 евро.

Обновлено 12.04