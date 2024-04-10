    Пруунсильд: обвинение – это чистой воды фабрикация

    Парвел Пруунсильд.Фото: Andras Kralla

    По мнению предпринимателя Парвела Пруунсильда, которого прокуратура обвинила в пособничестве в совершении коррупционного действия бывшим вице-мэром Тарту Прийтом Хумалом, истинная причина выдвижения против него обвинения связана с политикой.

    По версии обвинения, Хумал способствовал тому, чтобы бывшее здание Эстонского национального музея в Тарту было продано городом студенческой корпорации Sakala, связанной с Пруунсильдом.
    «Я получил обвинение, прочитал его, и в нем нет никаких сюрпризов. Прокурор скомпоновал всевозможные красивые идеи в стиле беллетристики, и я думаю, что это даже хорошо, что дело пойдет в суд, потому что в суде должно довольно быстро выясниться, что никакого нарушения закона вообще не было – это чистой воды фабрикация», – сказал Пруунсильд в интервью ERR.
    «Я по-прежнему придерживаюсь мнения, – как сказал [известный политик из Партии реформ] Юрген Лиги, Пруунсильд сам виноват в том, что правоохранительные органы проявляют к нему интерес, – что эти "неприятности" мне принесла спонсорская поддержка, оказанная мною [определенным] политическим партиям», – добавил бизнесмен.
    Отвечая на вопрос, считает ли он это дело политически мотивированным, Пруунсильд сказал, что он вполне уверен в этом.
    Напомним, в мае прошлого года КаПо задержала крупного спонсора партии «Отечество» Парвела Пруунсильда. Подозрение в коррупции также предъявлено вице-мэру Тарту Прийту Хумалу. Согласно подозрению, город Тарту планировал приобрести бывшее здание ERM, однако в покупке была заинтересована и компания Пруунсильда. Зная заинтересованность предпринимателя, вице-мэр якобы сделал все возможное, чтобы город отказался от приобретения недвижимости, несмотря на прежние планы. В конце концов корпорация Пруунсильда Sakala приобрела здание за 1,2 млн евро, что на полмиллиона выше рыночной цены.

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