В центре этой истории три человека – Урмет Локк, Райнер Пухк и Дмитрий Ершов.Фото: Shutterstock
Фермеры подделывали документы и вывели из компании сотни тысяч
Эта история полна обмана и фальши и рассказывает о том, как из принадлежащей литовцам фирмы Agrochema Eesti вывели большие деньги и как эстонцы навязывали сделки иностранным компаниям.
В центре сюжета три человека: Урмет Локк, Райнер Пухк и Дмитрий Ершов. И главным образом две компании, Agrochema Eesti OÜ и Lanfra OÜ. Обе они были участниками большого сельскохозяйственного мошенничества.
ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ. Нас обманули другие
Поздней весной 2022 года прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Аллар Нису, ранее работавший в Лыунаской окружной прокуратуре, выступил с долгой речью в суде. Схема, описание которой занимает 60 страниц, заставляет даже самого опытного борца с экономическими преступлениями покачать головой. В основе дела – почти 10 000 страниц материалов, проработанных прокурором. Чтобы представить себе такой объем данных, можно сравнить его, например, с фургоном Volkswagen, забитом до отказа коробками для переезда, в которых лежат пачки бумаг.
Действующие лица
Дмитрий Ершов. Руководитель компании Agrochema Eesti (ныне бывший). Активно общался с Райнером Пухком, ранее пробовал устроиться на работу в его компанию. Его бизнес-партнером был Урмет Локк.
Урмет Локк. Ранее работал в Agrochema Eesti OÜ. А также в компании Eestivili OÜ, связанной с Райнером Пухком. Бизнес-партнер Дмитрия Ершова.
Райнер Пухк. Сельскохозяйственный предприниматель, фактический руководитель нескольких компаний, таких как Eestivili AS и Agritrading Company AS. Хорошо знаком с Ершовым и Локком.
Lanfra OÜ. Общая фирма Ершова и Локка, которая потом перед банкротством перешла в руки коллектора Антса Пяэра.
Tiks Grupp OÜ. Общая фирма Ершова и Локка. Занималась грузоперевозками.
Прокурор заявил в суде, что Дмитрий Ершов, Урмет Локк и Райнер Пухк захотели воспользоваться ситуацией, где у Дмитрия Ершова был доступ к довольно большому количеству финансовых средств и ресурсов Agrochema Eesti.
Ершов и Локк заявили, что сначала это был гражданский спор, стороны пытались договориться, но литовская сторона отказалась. После чего дело выросло до уголовного.
История разворачивается на тысячах страниц, которые мы начнем изучать с 2016 года.
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