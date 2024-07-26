Новости

dv.ee

26 июля 2024 в 6:47









Лиги: налог на безопасность не покроет всех расходов на оборону

Министр финансов Юрген Лиги. Фото: Andras Kralla

Вводящийся новым правительством налог на безопасность не покроет всех необходимых расходов на оборону, потому что финансовая ситуация в стране намного сложнее, заявил новый министр финансов Юрген Лиги.

«Налоги на самом деле были повышены предыдущими правительствами, теми, кто жил в минусе в хорошие времена, и в этом проблема. Во-вторых, конечно, российское правительство – прямые и косвенные расходы на войну – это то, что на нас влияет. Нынешнее правительство все-таки собирается исправлять ошибки, затыкать дыры», – отметил министр, передает rus.err.ee.

Он также добавил, что в обмен на повышение налогов граждане получат функционирующее эстонское государство.

Конкретные детали планируемого налога на безопасность новое правительство Эстонии, возглавляемое реформистом Кристеном Михалом, пока не раскрывает.

«Налог на безопасность – это широкомасштабный налог, через налог с оборота, подоходный налог и налогообложение предприятий все общество будет способствовать увеличению расходов на оборону, закупке новых боеприпасов и обеспечению внутренней безопасности. Налог будет временным, до 2028 года, и цель налога – обеспечение внутренней безопасности. Для покрытия других расходов правительство сократит расходы на 10%», – говорил Михал на этой неделе.