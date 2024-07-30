    Среди политиков много «публичных» женщин и мужчин, но мало экономистов и математиков

    Платить по процентам придется налогоплательщикам.Фото: Andriy Popov/Scanpix

    Невероятные финансовые проблемы Эстонии связаны, в первую очередь, с плохим управлением государством, основанном на желаниях, а не на возможностях, пишет бухгалтер Елена Кирс.

    В Эстонии есть замечательный сайт Департамента статистики – stat.ee. В силу особенностей бухгалтерской работы при подаче различных статистических отчетов мне приходится ежемесячно его посещать. Там можно найти много различной интереснейшей информации.
    Например, численность населения Эстонии 1 374 687 человек, а численность работников, на основании доходов которых рассчитывается средняя зарплата, – всего 589 970 (данные за I квартал 2024 года). Но, что еще любопытней, это распределение по видам деятельности этих самых работников и средняя зарплата по секторам.
    Государственное управление и национальная оборона; обязательное социальное страхование – средняя брутто-зарплата 2517 (3-е место после айтишников и финансистов), количество работников 22 675. То есть каждый из работников этой сферы в среднем обходится налогоплательщикам в 3368 евро в месяц! А всего, как минимум, 134 000 человек получает зарплату из наших налогов.
    Зато средняя зарплата 70 процентов работников, не связанных с какой-нибудь государственной структурой, составляет 1664 евро. Интересно, правда?
    Математика – замечательная наука. В ней нет ни добра, ни зла, она не говорит нам ни о гуманизме, ни об этике. Она лишь взвешивает, измеряет, подсчитывает.
    К чему я? Недавно была статья о выпуске облигаций Eesti Energia c заголовком о ловком превращении тыквы в карету. В частности, о том, что это достойный восхищения финансовый трюк, позволяющий грамотно упаковать дефицит бюджета. Математика говорит, что на нас, потребителей, повесили дополнительную ежегодную и бессрочную выплату 32 миллионов (еще раз ежегодную и бессрочную). Вот и все.
    Правительство разместило в начале года облигации на сумму 250 миллионов евро (для покрытия государственных расходов), по условиям размещения мы, налогоплательщики, должны будем отдать только процентами по этим бумагам 7,23 миллиона евро. Простая математика, никаких трюков.

    Правительство, вы посчитали стоимость ваших желаний и стоимость ваших возможностей, но, может, надо считать стоимость наших возможностей и лучше контролировать ваши желания?

    Может, на время надо отложить фокусы и взять калькуляторы? Вспомнить, что есть такая точная, формальная наука – математика?
    Невероятные финансовые проблемы Эстонии связаны, в первую очередь, с плохим управлением государством, управлением, основанном на желаниях, а не на возможностях. Правительство, вы посчитали стоимость ваших желаний и стоимость ваших возможностей, но, может, надо считать стоимость наших (налогоплательщиков) возможностей и лучше контролировать ваши желания?
    Среди эстонских политиков очень много «публичных» женщин и мужчин, но крайне мало экономистов и математиков. Господин Лиги, расскажите им о существовании кривой Лаффера, особенно о роли поведенческой экономики для понимания этой кривой. И признайтесь самому себе, что ваши планы о сборе всех этих налогов могут сработать только в той части, где у людей не будет никакой возможности их избежать (налоги на машины, имущество, акцизы на электричество).
    В заключение хочу добавить – есть и положительные новости. Бюджет Эстонии получит уже в этом году пару-тройку миллионов дополнительных, незапланированных доходов в виде подоходного налога с распределенных дивидендов.
    Глядя на все, что сейчас происходит в государстве и куда оно двигается (и только поэтому!), один мой клиент решил выплатить себе всю нераспределенную прибыль и прекратить здесь всяческую деятельность. В августе будут произведены все окончательные расчеты, и одной успешной фирмой в Эстонии станет меньше, а одним безработным бухгалтером больше.

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