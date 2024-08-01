    Правительство до сих пор не знает, как собирать налог на прибыль

    Министр финансов Юрген Лиги. Фото: Andras Kralla

    По-прежнему нет ясности, как правительство намерено собирать налог на прибыль компаний за 2026 год в 2026 году, если размер прибыли станет ясен лишь в 2027 году.

    На вопрос Äripäev о способе налогообложения и разумности его синхронизации с тем же годом, министр финансов Юрген Лиги ответил, что технического решения еще нет.

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