Эпицентр

Екатерина Мереминская

7 августа 2024 в 3:00









Пряников на всех не хватило: не все европарламентарии от Эстонии довольны полученными местами

В популярный Комитет по сельскому хозяйству из Эстонии не попал никто. Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner, Scanpix

Юри Ратас попал в самый влиятельный европейский комитет с точки зрения экономики, от Марины Кальюранд ждут, что она вразумит коллег относительно миграции, а Яна Тоом и Рихо Террас жалеют, что их не поставили отвечать за сельское хозяйство.

Депутаты, представляющие Эстонию в новом созыве Европарламента, рассказали ДВ, чем планируют заняться и почему многих привлекает Комитет по сельскому хозяйству, куда был самый высокий конкурс. В то же время Райво Варе считает важным держать руку на пульсе в Комитете по гражданским свободам: хотя бы потому, что неясно, будут ли введены ограничения внутри Шенгена.

Многим это не удалось

Выбранные в Эстонии евродепутаты приступили к работе – большинству она уже привычна, новичок в Европарламенте только Юри Ратас (Isamaa). Продолжили работу Рихо Террас (Isamaa), Марина Кальюранд и Свен Миксер (Социал-демократическая партия), Урмас Паэт (Партия реформ), Яак Мадисон (EKRE) и Яна Тоом (Центристская партия), получившая мандат вместо лидера центристов Михаила Кылварта.

«Новый созыв парламента отработал две недели – Страсбургская сессия и пять дней в Брюсселе, и теперь до конца августа идет на каникулы», – рассказала ДВ Яна Тоом.

Самым важным событием за это короткое время стало распределение мест в парламентских комитетах, от которого зависит специализация евродепутатов.

Юри Ратас попал в Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике (Committee on Industry, Research and Energy, ITRE), а также в Комитет по бюджету.

Юри Ратас после выборов в Европарламент. Фото: Лийз Трейманн

«ITRE был для меня наиболее предпочтительным комитетом, поскольку это самый влиятельный комитет по обсуждению экономических вопросов в Европейском парламенте, – доволен Ратас. – Каждый пятый депутат Европарламента хотел стать его полноправным членом, так что войти в его состав – большое достижение. Многим это не удалось».

В ближайших планах комитета – встречи с будущими еврокомиссарами. «Уже осенью несколько будущих европейских комиссаров, ответственных за конкурентоспособность, энергетику и промышленную политику, предстанут перед комитетом», – рассказал ДВ Юри Ратас. Кандидатов в еврокомиссары можно выдвигать до конца лета, утвердить их должно голосование, намеченное на октябрь.

Каждый пятый депутат Европарламента хотел стать членом Комитета по сельскому хозяйству Юри Ратас евродепутат

Не всем так повезло, как новичку Ратасу

Рихо Террас, представляющий в Европарламенте Европейскую народную партию (Христианские демократы), занимает пост вице-председателя в Подкомитете по обороне и безопасности (SEDE), кроме того, он член Комитета по иностранным делам (AFET).

«Моя основная цель в новом составе Европарламента – заняться военной помощью Украине, вопросами безопасности и обороны ЕС, а также сельским хозяйством и сельской жизнью. Я подал свою кандидатуру в Подкомитет по обороне и безопасности и Комитет по сельскому хозяйству и сельской жизни (AGRI). Должен констатировать, что я не совсем удовлетворен распределением мест. Во-первых, членство в подкомитете по обороне и безопасности автоматически означает членство в Комитете по иностранным делам, где я надеялся стать замещающим членом. Кроме того, меня бы устроило место замещающего члена в Комитете по сельскому хозяйству и сельской жизни. Вероятно, в ближайшее время произойдут изменения в компетенциях комитетов, и я продолжу попытки попасть в Комитет по сельскому хозяйству», – не унывает Террас.

Рихо Террас после выборов в Европарламент. Фото: Лийз Трейманн

Пока ни один представитель Эстонии в Комитет по сельскому хозяйству не попал.

«Я знаю, что это сложно. Это, пожалуй, самый популярный комитет парламента. Известно, что на сельское хозяйство приходится примерно треть средств долгосрочного бюджета ЕС», – поясняет Террас.

«В работе Подкомитета по обороне и безопасности я могу сразу перейти, так сказать, к действиям, поскольку мой бэкграунд и опыт будут полезны как для военной помощи Украине, так и для решения вопросов обороны ЕС», – уверен евродепутат.

На сельское хозяйство приходится примерно треть средств долгосрочного бюджета ЕС. Рихо Террас евродепутат

Фракция Яны Тоом – либеральной партии «Обновляя Европу» (Renew Europe) – с третьей скатилась на пятую позицию по числу депутатов, согласно методу Д'Ондта. «Поста вице-председателя Комитета по петициям (PETI – прим. ДВ) нам не досталось, – объясняет она. – Что плохо. В прошлом созыве этот титул здорово помогал мне в продвижении моей повестки. Но, как говорится, есть и хорошие новости – одним из вице-председателей PETI стал мой коллега и единомышленник Нил Ушаков (из Латвии, фракция Социал-демократов – прим. ДВ). Так что – еще поборемся».

Сама Тоом – член Комитета по петициям, а также Комитета по социальным делам и трудоустройству (EMPL), в последнем она выступает и как координатор от фракции.

«То есть я буду депутатом, который формирует позицию фракции по вопросам, над которыми комитет работает. А так как в ближайшие пять лет это такие темы как обеспечение доступности жилья, имплементация европейского столпа социальных прав, право быть недоступным для работодателя, искусственный интеллект на рабочем месте и пр., доверию коллег я очень рада», – признается Тоом.

Кроме того, она занимает пост замещающего члена в Комитете по правовым и юридическим вопросам (JURI). «Этот комитет хорош тем, что через него проходят практически все директивы, то есть больше шансов вставить свою поправку. Ну и к тому же там у меня с прошлого созыва зарезервировано два файла, работу над которыми продолжу в сентябре – о банкротстве и о защите недееспособных взрослых», – рассказывает евродепутат.

Также у Тоом есть место в Комитете по правам женщин (FEMM). Сначала она должна была быть полным членом, но затем оказалось, что она «из полного члена сделалась замещающим».

«Это очень забавная история – согласно тому же Д'Ондту, наша фракция Renew должна была получить место вице-председателя комитета, но, так как в парламенте действует принцип гендерного равновесия, а пост председателя уже ушел женщине, первым вице-председателем должен быть мужчина. У нас в команде мужчин не было совсем. И тогда руководство фракции махнуло местами меня и литовского коллегу Дайниуса Жалимаса, который и стал вице-председателем комитета. То есть я лишилась поста в комитете по правам женщин, потому что я женщина. Карма, скажут некоторые. Но ничего – замещающий член, если не ленится, имеет то же право голоса, что и основной. Ну а лень к числу моих многочисленных недостатков не относится)», – оптимистична Тоом.

Яна Тоом: «Я лишилась поста в комитете по правам женщин, потому что я женщина». Фото: Андрас Кралла

Тоом также хотела бы попасть в Комитет по сельскому хозяйству. «К сожалению, он мне не достался, говорят, слишком много желающих. Мне видится тут некоторое лукавство: дело в том, что в рабочем плане Европарламента – ревизия Общей сельхозполитики (CAP), а она, как известно, несправедлива по отношению к странам Восточной Европы, выходцев из которой в Европарламенте – 29%. В комитете AGRI – 26%, а за вычетом депутатов, не преодолевающих «санитарный кордон» (крайне правые), и вовсе 19%. То есть коалиционные фракции не предприняли усилий к тому, чтобы при пересмотре CAP Восточная Европа была представлена пропорционально, так что я не удивилась, что в AGRI не попал и Рихо Террас (Народная партия), который в прошлом созыве был там замещающим членом», – резюмирует она.

Как распределили остальных эстонских евродепутатов: Марина Кальюранд, фракция Прогрессивный альянс социалистов и демократов, стала вице-председателем Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE), а также замещающим членом в Комитете по внутреннему рынку и защите прав потребителей (IMCO) и Комитета по правам женщин и гендерному равенству (FEMM). Яак Мадисон, Европейские консерваторы и реформисты, получил место в Комитете по иностранным делам (AFET) и Комитете по внешней торговле (INTA). Свен Миксер, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, вошел в Комитет по иностранным делам (AFET) и Подкомитет по обороне и безопасности (SEDE), а также будет замещающим членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE). Урмас Паэт, Обновляя Европу, стал вице-председателем Комитета по иностранным делам (AFET), членом Подкомитета по правам человека (DROI) и замещающим членом в Комитете транспорта и туризма (TRAN). Они не ответили на запрос ДВ.

Что получит Эстония от представительства в Европарламенте

Общая политическая повестка от имени всей Эстонии, независимо от партийной принадлежности евродепутатов, официально не определена, комментирует экономический эксперт Райво Варе. «Считается, что европарламентарии независимы даже от своих домашних партий, несмотря на то, что они через это входят в какую-то партийную семью. И должны действовать в интересах всего Евросоюза», — напоминает он.

Именно так, в лучших традициях Европарламента, и действуют эстонские евродепутаты, которые не всегда ладят между собой и голосуют по-разному по многим принципиальным вопросам. «Мы не выступаем там единым кулаком, — констатирует Варе. — Не действуем так, как представители, например, Сааремаа. Как вы знаете, среди партий жесткая конкуренция, в том числе и на местах, среди их представителей. Но если, например, нужно провести какое-то дело касательно Сааремаа, то я смею вас заверить из личного опыта, что независимо от партийной принадлежности все депутаты от Сааремаа, действуют заодно как единая группа».

Но для Эстонии это даже не так плохо. То, что страну представляют депутаты из разных партий, означает, что в они проведут работу в своих фракциях. «Работа евродепутата – это же в основном встречи с людьми и постоянное объяснение далеким, очень далеким от наших дел и наивным европейцам в своих партийных фракциях, что на самом деле происходит. Это тоже очень нужная ежедневная работа», – говорит Варе.

Основные вопросы для Эстонии связаны с экономикой внутри Евросоюза и с внешней политикой, в этом смысле, по оценке Варе, представленность государства в комитетах вполне удачная. «С учетом того, что у нас высший представитель, уже вроде бы намечается в исполнительной части», – говорит Варе о Кае Каллас.

К тому же из эстонских депутатов четыре вошли в Комитет по иностранным делам. «Это уже очень, в принципе, хорошо для Эстонии. Мы маленькая страна, нам надо держать руку на пульсе», – замечает он. Польза от такой представленности – в том, что евродепутаты участвуют в подготовке обзорных рапортов по разным актуальным темам, то есть формируют общеевропейскую позицию на самой ранней стадии. Из важных тем он называет готовность стран к гибридным атакам, а также отношения с Закавказьем, поскольку происходящее там влияет и на наш регион.

Варе рассчитывает, что Кальюранд как вице-председатель Комитета по гражданским свободам, сможет «приземлить» европейских коллег по вопросам миграции, которые пока рассматриваются с философско-идеологизированных позиций, поэтому в Европарламенте превалируют гуманитарно направленные настроения, в то время как надо «сохранять рациональное зерно» и «в этом смысле эстонцы там как раз могут из себя представлять определенное здравое начало».

«Именно в рамках этого комитета будет интересно следить за изменениями в шенгенском пространстве, с учетом решений Орбана (Венгрия упростила процесс получения «национальной карты» для заявителей из России и Беларуси, ряд евродепутатов предложил ввести контроль на границе с Венгрией или даже исключить страну из Шенгена – прим. ред.). Это напрямую будет затрагивать вопрос не только безопасности, о котором сейчас много говорят, но и права жителей Евросоюза, поскольку, если будут ограничения по Шенгену для Венгрии, то это затронет и права других», - отмечает Варе.