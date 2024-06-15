Новости

dv.ee

15 июня 2024 в 9:13









Кылварт уступил Тоом место в Европарламенте

Михаил Кылварт и Яна Тоом (на заднем плане) Фото: Andras Kralla

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт, получившей мандат на выборах в Европарламент, заявил в субботу, 15 июня, что не поедет в Брюссель, пишет rus.err.ee.

На заседании совета Центристской партии Кылварт заявил, что отказывается от работы в Броюсселе, поскольку чувствует себя обязанным возглавлять партию из Эстонии.

Вместо Кылварта в Брюссель поедет Яна Тоом.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт набрал на выборах в Европарламент около 27 000 голосов и в результате получил мандат в Европарламенте. Яна Тоом набрала на выборах около 14 000 голосов и заняла второе место.