    «Отечество» потратило на предвыборную кампанию более четверти миллиона евро

    Депутаты партии «Отечество» Рихо Террас и Урмас Рейнсалу.Фото: Liis Treimann

    Партия «Отечество» потратила не менее четверти миллиона евро в рамках предвыборной кампании в Европарламент. Более половины этой суммы ушло на рекламу Рихо Терраса.

    Согласно отчету о финансировании предвыборных кампаний, Рихо Террас потратил на свою предвыборную кампанию в общей сложности 161 629 евро. Из своего кармана Террас заплатил около 21 000 евро, остальная часть поступила от пожертвований бизнесменов.

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