Назад 24.09.24, 13:24 Эстония говорит «нет»: индийцам стало труднее попасть в нашу страну В 2024 году индийцам стало труднее получить рабочую или учебную визу в Эстонии, участились отказы. Университеты, руководители бизнеса и организаторы мероприятий подозревают, что Эстония ужесточила миграционную политику в отношении выходцев из Индии.

Эстония говорит «нет»: индийцам стало труднее попасть в нашу страну Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix

В прошлом году 39 индийцев поступили на учебу в высшую школу предпринимательства Mainor. В этом году – ни одного. Ректор Mainor Андрус Педай не понимает причины такой резкой смены государственной политики.

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