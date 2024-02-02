Высшая школа предпринимательства намерена стать интернациональным университетом

Эстонская высшая школа предпринимательства Mainor намеревается в ближайшее время включить в учебную программу докторантуру, преобразовать прикладное учебное заведение в университет и уделять больше внимания интернационализации. Ректор вуза Андрус Педай подчеркнул: если иностранным студентам и талантам будет трудно попасть в Эстонию, их привлечет европейский рынок труда, а мы провинциализируемся.

«Развитие высшей школы основано на плане развития учебного заведения в целом, и ключевыми темами недавно утвержденного нами плана развития на 2024–2028 годы стали преобразование из прикладного вуза в университет и открытие докторантуры. Конечно, столь крупные изменения не произойдут в одночасье, но мы уже приступили к необходимым мероприятиям», — пояснил Педай. Он добавил, что вуз одновременно уделяет внимание своей интернационализации. «Мы нацелены на партнерство с сильными университетами по всему миру, что позволит нам стать университетом бизнеса, где студент при прохождении курса получает требуемую подготовку международного уровня».

Партнерская сеть вуза действительно очень широка, у студентов и сейчас есть хорошие возможности повидать мир, что, в свою очередь, поддерживает экспорт образовательных услуг. Эстонская высшая школа предпринимательства Mainor сотрудничает, например, с несколькими университетами Европы и Турции и с интересом смотрит в сторону Азии. «Проблема, по-моему, состоит в ограничениях для международной деятельности со стороны государства при очевидности того, что и наши школы, и эстонский сектор ИКТ, и производственный сектор нуждаются в подготовленных специалистах, которые умеют и способны повысить конкурентоспособность Эстонии на мировом рынке. Если мы хотим быть лидерами в сфере технологий и ITK и выручить свой производственный сектор, мы не должны замыкаться в себе. Мы должны быть продвинутыми, открытыми и повышать конкурентоспособность Эстонии», – говорит ректор.

По его словам, нужно созвать представителей государства и вузов за стол переговоров, чтобы наметить, так сказать, программу открытия дверей. «Иностранные таланты должны не оставаться за закрытыми дверями, а получать в Эстонии нужное образование, после чего, адаптировавшись к нашему культурному пространству, они могут найти себе применение и на эстонских предприятиях. Для этого государство должно быть более открытым, а высшие учебные заведения – больше прислушиваться к предпринимателям: какие работники требуются сегодня и на будущее?»

Одной из задач современных вузов является подготовка талантов для рабочих мест, которые еще не появились. «Несомненно, года через три на нашем рынке труда уже появятся рабочие места с новыми требованиями и ожиданиями, так что учебные заведения должны идти в ногу с этим потенциальным спросом. А для этого важно не только следовать трендам, но и прислушиваться к клиентам», — сказал Андрус Педай, специалист с международным опытом управления производством и поставками. «Мы – высшая школа предпринимательства, наш целевой клиент занимается бизнесом, и мы стремимся подготовить способных учащихся так, чтобы они чувствовали себя в бизнесе уверенно».

Учебная программа Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor предлагает интересные специальности на уровне бакалавриата и магистратуры. Программа бакалавриата у нас включает четыре прикладных направления: бизнес и администрирование, информатика и инфотехнологии, персональный сервис и соответствующие прикладные искусства, например графический и игровой компьютерный дизайн. «Высшая школа предпринимательства дает очень сильную подготовку в сфере ИТК, что стало для меня как инженера очень приятным сюрпризом», — говорит Педай, который занял должность ректора в прошлом году. Он также высоко оценивает Академию Clevon , которая создана при сотрудничестве Clevon и Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor и предлагает уникальное прикладное высшее образование в области разработки ПО для робототехники.

Обучение – процесс длиною в жизнь

Крупнейший частный вуз Эстонии, Эстонская высшая школа предпринимательства Mainor, расположен в Таллинне, в квартале Ülemiste City. В вузе можно получить прикладное высшее образование и освоить магистерский уровень на эстонском, английском и русском языках. Школа тесно сотрудничает с Ülemiste City, где проводит различные мероприятия и научные конференции в качестве центра компетенции.

«Мне нравится, что Эстонская высшая школа предпринимательства Mainor дает своим студентам возможность получать образование без отрыва от работы, не прерывая трудового договора. Наша основная форма обучения — сессионное обучение, при котором сессия проходит один раз в месяц, с четверга по воскресенье, — объясняет Педай. – Это отличный способ сохранить рабочее место и вместе с тем получить первое, второе или третье высшее образование».

Целевой группой школы являются как выпускники гимназий, которым вуз предлагает мощную «инъекцию бизнеса», так и работающие люди, которые стремятся получить первое или второе высшее образование, поступить в магистратуру или получить новые знания в рамках микростепени. Микростепени позволяют взрослым учащимся в гибком режиме приобретать новые знания и практические навыки быстро меняющегося мира.

Эстонская высшая школа предпринимательства Mainor основана в 1992 году. Учеба проходит в Таллинне по адресу Suur-Sõjamäe 10a и в Тарту по адресу Pepleri 6.

Желаем жажды знаний, и добро пожаловать в вуз!