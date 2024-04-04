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4 апреля 2024 в 7:07









Эстонские ИТ-компании старше 10 лет могут просить визы для иностранных талантов

Такое решение было принято, поскольку все больше эстонских стартап-компаний превышают оговоренный десятилетний рубеж возраста. Designed by Freepik

ИТ- и технологические компании, работающие в Эстонии более десяти лет, могут подать заявку на участие в визовой программе для растущих компаний, которая позволит им нанимать сотрудников, необходимых для развития бизнеса и глобального роста, за пределами Европейского Союза.

Визовая программа для быстрорастущих компаний была создана в прошлом году, но в нее вошло только 15 эстонских ИТ- и технологических компаний, сообщает Startup Estonia. Теперь заявки на участие в программе могут подать все соответствующие критериям компании.

Менеджер по развитию стартап-виз и внешних связей в Startup Estonia Анника Ярс называет изменение долгожданным. «Для эстонских ИТ- и технологических компаний возможность привлечения иностранных талантов имеет решающее значение, поскольку на местном рынке не хватает сотрудников с квалификацией, необходимой для развития бизнеса и глобального роста», – объяснила Ярс. Если компания не может найти сотрудников в Эстонии и не сможет нанять их из-за границы, то она будет вынуждена переместить главный офис и подразделения разработки за рубеж, добавила Ярс.

Растущими компаниями являются ИТ- и технологические компании старше десяти лет с потенциалом глобального роста, в которых работает не менее 50 сотрудников в Эстонии и которые за последний год заплатили здесь не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу. Важным критерием является также совокупное увеличение налогов на рабочую силу как минимум на 20% за последние три года.

Программа виз для растущих компаний создана по образцу программы виз для стартапов. Такое решение было принято, поскольку все больше эстонских стартап-компаний превышают оговоренный десятилетний рубеж возраста компании, и только по этой причине они уже не имеют права на участие в программе виз для стартапов. Крупнейшие компании эстонского стартап-сектора уже превысили или преодолеют десятилетний рубеж в ближайшее время, также около трети эстонских стартапов сегодня уже старше пяти лет.

Ярс пояснила, что каждую заявку на участие в программе рассматривает специально созданная для этой цели независимая комиссия, состоящая из экспертов в данной области. «Например, в случае с программой стартап-виз принимается в среднем 20% заявок, то есть наша цель не выдать как можно больше виз, а дать возможность талантам, которые помогают росту наших компаний, приехать на работу в Эстонию», – пояснила Ярс.