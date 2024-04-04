    Эстонские ИТ-компании старше 10 лет могут просить визы для иностранных талантов

    Такое решение было принято, поскольку все больше эстонских стартап-компаний превышают оговоренный десятилетний рубеж возраста. Designed by Freepik

    ИТ- и технологические компании, работающие в Эстонии более десяти лет, могут подать заявку на участие в визовой программе для растущих компаний, которая позволит им нанимать сотрудников, необходимых для развития бизнеса и глобального роста, за пределами Европейского Союза.

    Визовая программа для быстрорастущих компаний была создана в прошлом году, но в нее вошло только 15 эстонских ИТ- и технологических компаний, сообщает Startup Estonia. Теперь заявки на участие в программе могут подать все соответствующие критериям компании.
    Менеджер по развитию стартап-виз и внешних связей в Startup Estonia Анника Ярс называет изменение долгожданным. «Для эстонских ИТ- и технологических компаний возможность привлечения иностранных талантов имеет решающее значение, поскольку на местном рынке не хватает сотрудников с квалификацией, необходимой для развития бизнеса и глобального роста», – объяснила Ярс. Если компания не может найти сотрудников в Эстонии и не сможет нанять их из-за границы, то она будет вынуждена переместить главный офис и подразделения разработки за рубеж, добавила Ярс.
    Растущими компаниями являются ИТ- и технологические компании старше десяти лет с потенциалом глобального роста, в которых работает не менее 50 сотрудников в Эстонии и которые за последний год заплатили здесь не менее одного миллиона евро налогов на рабочую силу. Важным критерием является также совокупное увеличение налогов на рабочую силу как минимум на 20% за последние три года.
    Программа виз для растущих компаний создана по образцу программы виз для стартапов. Такое решение было принято, поскольку все больше эстонских стартап-компаний превышают оговоренный десятилетний рубеж возраста компании, и только по этой причине они уже не имеют права на участие в программе виз для стартапов. Крупнейшие компании эстонского стартап-сектора уже превысили или преодолеют десятилетний рубеж в ближайшее время, также около трети эстонских стартапов сегодня уже старше пяти лет.
    Ярс пояснила, что каждую заявку на участие в программе рассматривает специально созданная для этой цели независимая комиссия, состоящая из экспертов в данной области. «Например, в случае с программой стартап-виз принимается в среднем 20% заявок, то есть наша цель не выдать как можно больше виз, а дать возможность талантам, которые помогают росту наших компаний, приехать на работу в Эстонию», – пояснила Ярс.

    Startup Estonia – это государственная программа развития, которая делается совместным учреждением EAS и KredEx и финансируется из средств Европейского Союза.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Стоит ли ждать снижения процентных ставок в апреле? Отвечают аналитики
Разработчик водородных технологий Elcogen нашел нового крупного инвестора в США
Прогноз Министерства финансов: в этом году экономика не вырастет
Эпицентр
Эстонский бизнесмен не собирается уходить с российского рынка. Он сам носит товар через границу «Почему я должен отказываться от того, что приносит мне кусок хлеба с маслом?»
«Я хожу по тонкому льду», – признает эстонский предприниматель Айвар Фридрихсон, который не собирается закрывать свои магазины в России и носит товары через границу под видом личных вещей.
«Я хожу по тонкому льду», – признает эстонский предприниматель Айвар Фридрихсон, который не собирается закрывать свои магазины в России и носит товары через границу под видом личных вещей.
Все большие материалы
Инвестор
Компания, стремившаяся на биржу, прогорела: «Это была попытка воплотить мечту в жизнь»
Активы на 1000 евро, долги более 1,2 млн – с таким результатом обанкротился производитель фильмов и игр Imepilt AS, несколько лет назад стремившийся попасть в альтернативный список биржи.
Активы на 1000 евро, долги более 1,2 млн – с таким результатом обанкротился производитель фильмов и игр Imepilt AS, несколько лет назад стремившийся попасть в альтернативный список биржи.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: все хорошо, мы узнавали
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Шахматами по голове, или Чьим интересам служит отчуждение от власти?
Апологеты блестящей идеи отобрать право голоса у граждан России и Беларуси как будто хотят это сделать из соображений безопасности. В действительности, даже если не иметь в виду простое желание политиков прибрать к рукам власть там, где это сделать благодаря несознательным жителям пока не удалось, эта идея может не достигнуть своей цели.
Апологеты блестящей идеи отобрать право голоса у граждан России и Беларуси как будто хотят это сделать из соображений безопасности. В действительности, даже если не иметь в виду простое желание политиков прибрать к рукам власть там, где это сделать благодаря несознательным жителям пока не удалось, эта идея может не достигнуть своей цели.
Все мнения
Интервью
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект