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  • 26.09.24, 09:25

Странная ситуация в Силах обороны: командующий флотом передал должность, но был сокращен

Недостаток высоких должностей привел к такой кадровой политике в Силах обороны, которая даже по их собственным словам выглядит исключительной, но при этом выгодна бывшему командующему флотом.
Этим летом Юри Саска покинул пост командующего флотом.
  • Этим летом Юри Саска покинул пост командующего флотом. Foto: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix
Июнь 2024 года. Палит солнце, командующий флотом коммодор Юри Саска передает должность коммодору Иво Вярку. На мачте военного корабля, минного заградителя EML Wambola, церемониально меняется флаг командующего флотом.
Но это не обычная передача должности. Даже в Департаменте оборонных ресурсов (KRA) считают, что произошедшее было исключением. А министр обороны Ханно Певкур узнает об этом лишь почти три месяца спустя от журналиста Äripäev.

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