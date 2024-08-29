Интервью

Кармен Алас

29 августа 2024 в 6:38









Юрген Лиги: если розничный инвестор не даст взаймы государству, у нас есть запасной план

В отличие от Латвии, министр финансов Эстонии Юрген Лиги не считает правильным предоставление налоговых льгот по государственным облигациям. Фото: Andras Kralla

Объявленный вчера выпуск гособлигаций ориентирован в первую очередь на розничных инвесторов, но в случае отсутствия интереса на помощь придут институциональные инвесторы, заявил министр финансов Юрген Лиги в интервью Äripäev.

«Конечно, было бы очень грустно, если бы у розничных инвесторов не было интереса, это означало бы, что мы не можем занять деньги на рынке», — отметил он. В таком случае будет использован план B, и часть долга эстонского государства попадет в портфели институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды.