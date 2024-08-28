    Наконец-то: государство стимулирует инвестиции вместо сбережений

    Помимо финансовой отдачи, эксперты, связанные с выпуском гособлигаций, видят и другие положительные стороны инструмента. Фото: Andras Kralla

    Предлагаемые инвесторам государственные облигации, вероятно, будут иметь отрицательную реальную доходность, но участники рынка не считают это предложение слабым.

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