Назад 21.04.25, 06:00 Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем» Компания «Европейское аграрное агентство», которой владеет зарегистрированное в Эстонии European Agricultural Agency OÜ, помогала нарушать санкции, наложенные на Беларусь, и поставлять в Евросоюз техническую соль, сообщает Белорусский расследовательский центр . Совладелец утверждает, что эстонская компания не участвует в управлении белорусской, а журналисты исказили факты.

«Сейчас бизнес минимальный. То ковид был, то санкции, то еще что-то, то приехать в Эстонию нельзя», – говорит совладелец эстонской компании.

Скользкий бизнес в Беларуси

Белорусская компания «Европейское аграрное агентство» приобретает у «Беларуськалия» техническую соль (галит), а затем будто бы производит из нее антигололедный реагент и продает его, рассказал белорусским журналистам представитель самого «Беларуськалия». Конечный продукт под брендом Norta агентство поставляет в том числе в Польшу, утверждают расследователи, но по составу он ничем не отличается от технической соли «Беларуськалия», поставки которой в ЕС запрещены. Да и сам «Беларуськалий» под санкциями

Мажоритарной долей в «Европейском аграрном агентстве» владеют граждане Беларуси Александр Богаченко и Сергей Куприянович. Но делают они это через European Agricultural Agency OÜ , в котором Богаченко принадлежит 74%, а Куприяновичу – 26%.

Скриншот расследования БРЦ

Оставшаяся часть «Европейского аграрного агентства» (45%) принадлежит «Беларускалий-Агро» – управляющей компании холдинга «Беларускалий-Агро». Бенефициар последнего – государственное предприятие «Беларуськалий».

Нарушает ли это санкции? Отвечает специалист по коммуникации Бюро данных по отмыванию денег Ынне Метс: «Давайте сначала рассмотрим отношения собственности. European Agricultural Agency OÜ имеет долю в белорусской компании OOO «Европейское аграрное агентство». «Беларуськалий-Агро» также имеет долю в той же компании, которая, в свою очередь, связана с подсанкционным субъектом ОАО «Беларуськалий» (Постановление № 765/2006, запись 28). Таким образом, European Agricultural Agency OÜ связана с белорусской компанией отношениями собственности, но сама эта белорусская компания не подпадает под санкции. Чисто из-за своих отношений собственности European Agricultural Agency OÜ не нарушает финансовые санкции. Однако с точки зрения финансовых санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» действует запрет на предоставление ему прямо или косвенно финансовых средств или экономических ресурсов, а также обязательство заморозить его активы. European Agricultural Agency OÜ также подчиняется статье 1m постановления № 765/2006, которая запрещает ему сознательно и преднамеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, установленных в настоящем постановлении (№ 765/2006) – в том числе запрещается участвовать в такой деятельности, не имея такого умысла и не желая таких последствий, если компания осознает, что ее участие может повлечь их за собой и смиряется с такой вероятностью».

Один из совладельцев ЕАА Сергей Куприянович ответил ДВ, что компания больше не занимается подсанкционным продуктом. «Европейское аграрное агентство, насколько мне известно, никогда не было связано с галитом и производило какой-то свой, скажем так, продукт. И давно уже этим не занимается. И люди, которые здесь этим продуктом занимались, они уже не работают давно. Это уже не актуально», – сказал он. «Думаю, что к расследователям будут судебные иски, потому что искажены факты, откровенная ложь есть. Может быть, что-то и правда, но есть и такие вещи, которые нельзя без проверки рассказывать», – заявил он.

«Европейское аграрное агентство противогололедным материалом уже несколько лет не занимается», – повторил Куприянович. В то же время на сайте его белорусской компании все еще висит презентация , в которой упоминается Norta.

Скриншоты презентаций с сайта ЕАА

2 fotot Скриншоты презентаций с сайта ЕАА

«Эстонская компания никаким образом не управляет белорусской компанией. Она является просто учредителем. Поэтому говорить о том, что там что-то касается Эстонии, неверно. Это, знаете, седьмая вода на киселе. И привязывать бизнес эстонской компании к тому, что происходило где-то через кого-то через третьи руки, неправильно», – говорит Куприянович.

Белорусская компания, по его словам, близка к ликвидации. «В последний год компания ничем не занимается, потому что люди, которые ею занимались, компанию фактически привели к банкротству. Так что в данный момент все остановилось», – утверждает он. Впрочем, в открытых источниках подтверждений этому нет, сайт компании функционирует, в отчете за 2024 год показаны доходы. Минфин Беларуси сообщает , что компания пропустила платеж по облигациям, но обещает закрыть долг в декабре 2025 года.

Годовой доход в 44 евро

European Agricultural Agency OÜ зарегистрировано в 2016 году и в 2019-2020 годах стало настолько успешным, что привлекло внимание прессы. «Сфера деятельности European Agricultural Agency указана как обработка данных, веб-хостинг и другие аналогичные виды деятельности, однако основная часть его доходов по-прежнему поступает от продажи и обслуживания сельскохозяйственного оборудования. В Беларуси группа является официальным дилером марок Rauch, Fliegl и Weidemann», – писал пять лет назад Äripäev.

Теперь дела далеко не так хороши, по всем признакам активную деятельность компания прекратила. В 2023 году доходы были нулевыми, в 2024 году составили 44 евро. Сотрудников в компании больше не числится.

Компания в Эстонии, по словам Куприяновича, занимается IT. «Это наш IT-проект, у нас есть веб-портал, на котором мы размещаем рекламу, и есть проект по расчету внесения доз удобрений – для фермеров. Это чисто бизнес, скажем так, IT-шный. Никак с белорусской стороной вообще не связан», – повторяет Куприянович.

Доход всего в 44 евро за 2024 год он объяснил «особенностями бизнеса». «Сейчас бизнес минимальный. То ковид был, то санкции, то еще что-то, то приехать нельзя, – перечисляет совладелец ЕАА. – Но какую-то минимальную деятельность компании поддерживаем, все документы сдаются, отчеты сдаются, оба проекта свои поддерживаем, надеемся, что будут развиваться».