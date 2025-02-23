Беларусь экспортирует масло, произведенное из украденного в Украине рапса. Замешана и эстонская компания
Беларусь экспортирует через Латвию масло, произведенное из украденного в Украине рапса: в схемах задействована и эстонская компания, пишет Delfi.lt со ссылкой на совместное расследование передачи журналистских расследований «Nekā personīga», литовского медиаиздания 15min и белорусского исследовательского центра.
Журналисты обнаружили, что украденный рапс вывозят из Украины российская компания Torgtrade, которой управляют приближенные к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, и Agrotrade, принадлежащая работающему в России украинцу.
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