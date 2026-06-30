Подозрение в налоговом мошенничестве в отношении производителя продуктов тает на глазах. Адвокат: «Я уже не очень понимаю, что происходит»

Председатель совета Farmi Piimatööstus Роланд Лепп.
Foto: Рауль Меэ
В мае Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство госпрокуроров Сигрид Нурм и Кяроли Тийрик об отмене судебных ипотек, установленных на недвижимость входящей в Maag Grupp компании Farmi Piimatööstus для обеспечения требования Налогово-таможенного департамента.
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Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура объявили в международный розыск мужчину, который подозревается в незаконном проникновении в систему клиентских карт Apotheka и скачивании данных.