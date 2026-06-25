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Полиция установила второго подозреваемого по делу об одной из крупнейших краж персональных данных в Эстонии

Центральная криминальная полиция и Государственная прокуратура объявили в международный розыск мужчину, который подозревается в незаконном проникновении в систему клиентских карт Apotheka и скачивании данных.
В январе 2024 года была совершена масштабная кибератака на базу данных Allium UPI OÜ, которая обеспечивает аптекам Apotheka и другим партнерам единую программу лояльности.
  • В январе 2024 года была совершена масштабная кибератака на базу данных Allium UPI OÜ, которая обеспечивает аптекам Apotheka и другим партнерам единую программу лояльности.
  • Foto: Андрас Кралла
На основании собранных в ходе уголовного производства доказательств есть основания подозревать 30-летнего гражданина Марокко Адрара Джамала в незаконном скачивании данных из базы Apotheka, сообщила прокуратура.
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