«Вероятно, теракт»: в Монако в результате взрыва пострадал подсанкционный олигарх из Украины

В Монако в понедельник вечером прогремел сильный взрыв в одном из жилых домов, в результате чего ранения получили три человека – бизнесмен из Украины Вадим Ермолаев и члены его семьи.
- «Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное происшествие произошло в княжестве», – отметил глава правительства Монако Кристоф Мирман.
- Foto: AFP/Scanpix
В Монако вечером в понедельник произошел взрыв в жилом доме рядом с площадью де Мюлен. По данным властей княжества, пострадали как минимум три человека, двое из них получили тяжелые ранения.
Как сообщает «Европейская правда»
со ссылкой на Le Figaro, среди раненых – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний подросток. Французские СМИ пишут, что взрослые находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние подростка оценивается как относительно тяжелое.
Еще четверым людям помощь оказали на месте. Среди них был человек, переживший шок, а также пострадавшие от порезов осколками стекла.
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Украинское издание UA.News
поговорило с врачами городской больницы Монако, куда были доставлены Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. По словам медиков, жизни бизнесмена ничего не угрожает, однако он останется на лечении до середины июля.
Состояние женщины, находившейся вместе с Ермолаевым, оказалось значительно тяжелее. По имеющейся информации, из-за полученных травм ей ампутировали ноги.
Как пишет UA.News, Ермолаев самостоятельно оплачивает лечение, а у его палаты организована круглосуточная охрана. Следственные действия проходят в его Bentley и арендованной квартире в Монако: правоохранители ищут возможные дополнительные взрывные устройства.
Первый такой случай в истории княжества
Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил AFP, что речь идет, «вероятно, о теракте». По его словам, взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.
На записях камер видеонаблюдения видно, как мужчина оставляет рюкзак в вестибюле дома на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, расположенной у границы с Францией. По данным BFMTV, он был одет в бежевые брюки, черную куртку и черную шляпу, частично скрывавшую лицо. После этого мужчина пешком ушел в сторону соседнего французского города Босолей, вскоре прогремел взрыв.
Полиция начала расследование. На месте работали саперы и сотрудники судебной полиции. Власти Монако усилили меры безопасности, а на пункте оплаты дороги в Турби, у границы с княжеством, организованы проверки французской жандармерии.
«Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное происшествие произошло в княжестве», – отметил Мирман.
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Князь Монако Альбер II назвал случившееся «шоком для всего монегасского сообщества» и выразил поддержку пострадавшим. Он также заявил, что все профильные службы Монако работают в тесном взаимодействии с французскими властями, чтобы установить обстоятельства взрыва и найти виновных.
Имя Ермолаева хорошо известно и в Эстонии
Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он входил в список 100 самых богатых украинцев по версии Forbes. Позднее, по данным СМИ, Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта.
С декабря 2023 года бизнесмен находится под санкциями СНБО Украины, введенными указом президента Владимира Зеленского. Украинские СМИ со ссылкой на спецслужбы писали, что санкции связаны с продолжением деятельности по торговле алкоголем в оккупированном Россией Крыму.
Ермолаев также упоминался в расследовании «Украинской правды» «Батальон Монако» об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном берегу.
Вадим Ермолаев является крупным собственником Versobank, который находится в процессе ликвидации в Эстонии. Европейский центральный банк отозвал у Versobank лицензию в 2018 году по ходатайству Финансовой инспекции Эстонии. Причиной стали многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию денег.
Также с Эстонией фамилия Ермолаева связана через его сына Артура Ермолаева. В апреле эстонский суд в рамках согласительного производства признал его виновным в создании и руководстве преступным сообществом, специализировавшимся на телефонном мошенничестве. Суд утвердил согласованное наказание – пять лет лишения свободы, из которых четыре месяца и 26 дней Ермолаев уже отбыл. Оставшийся срок назначен условно с пятилетним испытательным периодом.
При согласовании наказания прокуратура учла, что Артур Ермолаев еще до заключения соглашения был готов перевести 8,5 млн евро на депозитный счет прокуратуры. В качестве дополнительного наказания его выслали из Эстонии и запретили въезд в страну на десять лет.
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