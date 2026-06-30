Назад «Вероятно, теракт»: в Монако в результате взрыва пострадал подсанкционный олигарх из Украины В Монако в понедельник вечером прогремел сильный взрыв в одном из жилых домов, в результате чего ранения получили три человека – бизнесмен из Украины Вадим Ермолаев и члены его семьи.

В Монако вечером в понедельник произошел взрыв в жилом доме рядом с площадью де Мюлен. По данным властей княжества, пострадали как минимум три человека, двое из них получили тяжелые ранения.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro, среди раненых – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний подросток. Французские СМИ пишут, что взрослые находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние подростка оценивается как относительно тяжелое.

Еще четверым людям помощь оказали на месте. Среди них был человек, переживший шок, а также пострадавшие от порезов осколками стекла.

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Князь Монако Альбер II назвал случившееся «шоком для всего монегасского сообщества» и выразил поддержку пострадавшим. Он также заявил, что все профильные службы Монако работают в тесном взаимодействии с французскими властями, чтобы установить обстоятельства взрыва и найти виновных.

Имя Ермолаева хорошо известно и в Эстонии

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он входил в список 100 самых богатых украинцев по версии Forbes. Позднее, по данным СМИ, Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта.

С декабря 2023 года бизнесмен находится под санкциями СНБО Украины, введенными указом президента Владимира Зеленского. Украинские СМИ со ссылкой на спецслужбы писали, что санкции связаны с продолжением деятельности по торговле алкоголем в оккупированном Россией Крыму.

Ермолаев также упоминался в расследовании «Украинской правды» «Батальон Монако» об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном берегу.

Вадим Ермолаев является крупным собственником Versobank, который находится в процессе ликвидации в Эстонии. Европейский центральный банк отозвал у Versobank лицензию в 2018 году по ходатайству Финансовой инспекции Эстонии. Причиной стали многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию денег.

Также с Эстонией фамилия Ермолаева связана через его сына Артура Ермолаева. В апреле эстонский суд в рамках согласительного производства признал его виновным в создании и руководстве преступным сообществом, специализировавшимся на телефонном мошенничестве. Суд утвердил согласованное наказание – пять лет лишения свободы, из которых четыре месяца и 26 дней Ермолаев уже отбыл. Оставшийся срок назначен условно с пятилетним испытательным периодом.

При согласовании наказания прокуратура учла, что Артур Ермолаев еще до заключения соглашения был готов перевести 8,5 млн евро на депозитный счет прокуратуры. В качестве дополнительного наказания его выслали из Эстонии и запретили въезд в страну на десять лет.