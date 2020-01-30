Фармацевтическая компания Roche уже сегодня работает над тем, что понадобится пациентам завтра

Основанное более 120 лет назад крупнейшее в мире биотехнологическое предприятие Hoffmann-La Roche впервые появилось в Эстонии еще в 1910 году через свою дочернюю компанию в Санкт-Петербурге. В последующие годы деятельность компании в связи с изменением государственного строя была прервана, но на сегодняшний день Roche уже 15 лет содействует развитию медицины и улучшению здоровья населения Эстонии посредством разработки инновационных лекарственных средств, предложения творческих идей и партнерства.

Если еще 15–20 лет назад определенный тип рака молочной железы по сути означал смертный приговор, то на сегодня диагностика и лечение позволяют говорить об излечении или хотя бы о продолжительной жизни в случае хронической болезни. Фото: Christoph Gander

Основная деятельность Roche Eesti OÜ – проведение клинических испытаний новых препаратов, получение на основании результатов этих клинических исследований лицензий на их продажу, оптовая торговля лекарственными средствами и маркетинг. Будучи мировым лидером в области фармацевтики и диагностики, концерн ставит во главу угла точную диагностику и высокие биотерапевтические технологии. Разработка нового лекарства – это инвестиция, требующая огромных ресурсов: от открытия препарата до его регистрации проходит в среднем 12,5 лет и на все это может уйти до миллиарда евро. Благодаря исследованиям и разработкам Roche в последние годы значительно расширились возможности лечения рака, рассеянного склероза и гемофилии.

Разработка нового лекарства – это инвестиция, требующая огромных ресурсов: от открытия препарата до его регистрации проходит в среднем 12,5 лет и на все это может уйти до миллиарда евро. Благодаря исследованиям и разработкам Roche в последние годы значительно расширились возможности лечения рака, рассеянного склероза и гемофилии.

«За 15 лет работы в Эстонии в качестве юридически самостоятельного предприятия компания Roche Eesti накопила достаточный опыт и хорошо изучила эстонскую систему здравоохранения, – говорит генеральный директор Roche Eesti Кадри Мяги-Лехтси, – Наши лекарства из года в год применяются в самых разных отраслях эстонской медицины для лечения тысяч пациентов, и каждый год список доступных лекарств пополняется новыми наименованиями».

Для смены парадигмы потребовалось чуть более десятилетия. Кадри Мяги-Лехтси приводит в пример ситуацию с раком груди. Если еще 15–20 лет назад определенный тип рака молочной железы (Her2+) по сути означал смертный приговор, то сегодня диагностика и лечение при раннем обнаружении заболевания позволяют говорить об излечении, а в запущенных случаях болезнь может считаться хронической и с ней можно прожить довольно долго. В Эстонии новообразования такого типа ежегодно диагностируются более чем у 150 женщин.

Большую помощь в лечении пациентов оказывают проводимые в Эстонии клинические исследования – каждый год можно насчитать десятки активных клинических исследований, а кроме того, участвующие в их проведении работники здравоохранения осваивают принятые в этой сфере высочайшие международные стандарты. «Соблюдение этих стандартов имеет первостепенное значение как для качества исследования, так и для повышения конкурентоспособности медицинских работников. Работа в Roche подчинена определенной цели: сегодня мы должны заниматься тем, что понадобится нашим пациентам завтра. Это правило едино для всех, вне зависимости от отдела, страны или направления деятельности», – говорит Мяги-Лехтси.

«За 15 лет работы в Эстонии компания Roche Eesti OÜ хорошо изучила эстонскую систему здравоохранения», – говорит ее директор Кадри Мяги-Лехтси

Лечение должно стать персонализированным

Компания Roche придает большое значение также профилактике заболеваний и просветительской работе. В сотрудничестве с Онкологическим союзом Эстонии Roche поддерживает проведение многолетних серий скрининговых исследований для раннего выявления рака молочной железы и шейки матки. С самого начала своей деятельности компания поддерживает маленьких пациентов, например, через проект «Доктор-клоун» и множество неправительственных организаций, которые заботятся о благополучии больных.

«Мы считаем важной последовательную поддержку и организацию повышения квалификации медицинских работников, предоставляем как врачам, так и медсестрам возможности для участия в международных клинических испытаниях лекарственных средств и поддерживаем научную работу в стране. Нередко мы выступаем в роли посредника в контактах с лучшими клиниками мира, – говорит Мяги-Лехтси, – Нас отличает преданность исследовательской работе и разработкам с высокой степенью риска и оригинальным продуктам».

Она признает, что уже сегодня – а тем более этого следует ожидать в будущем – медицина становится все более персонализированной. «Развитие технологий позволяет все точнее ориентировать лечение на потребности конкретного человека или небольшой группы пациентов. Появление инфотехнологий дало нам возможность собирать, хранить и анализировать значительно большее количество данных, дающих информацию о том, как проявляются заболевания и как они влияют на повседневную жизнь пациентов. Понимание механизмов болезни и новые методы диагностики помогают нам в поисках новых решений сегодняшних проблем.

Как член Союза фармацевтических предприятий наша компания активно содействует модернизации здравоохранения и обеспечивает эстонских пациентов доступом к новым лекарственным средствам. Очень печально знать, что лекарство существует, но местные пациенты не могут его получить. Эта ситуация имеет под собой множество причин, но сейчас уже можно с оптимизмом заявить, что в последние годы было найдено решение по распределению расходов с Больничной кассой, и скоро эстонским пациентам станут доступны новейшие методы лечения.

Здравоохранение переживает серьезные перемены

Две трети всех заболеваний в мире не лечатся должным образом или не лечатся вообще. Здравоохранение переживает эпоху серьезных перемен, тем временем в обществе возникают все новые проблемы – это и старение населения, и ужесточение государственного контроля над системой здравоохранения, и нарастающие экономические трудности. Один лишь рост заболеваемости раком в мире означает, что к 2035 году 22 миллионам человек будет поставлен онкологический диагноз и 14 миллионов человек погибнет от злокачественных опухолей. При этом, согласно докладу ОЭСР, 20% расходов в здравоохранении являются необоснованными.

«Если 15 лет назад в Эстонии ежегодно диагностировалось около 6000 новых случаев онкологических заболеваний, то в последние годы это число перевалило за 8000. Среди нас живет более 56 000 человек, больных раком. Мировая тенденция прослеживается и в Эстонии. Известно, что по мере развития науки и технологии на фоне старения населения система здравоохранения перестает справляться с растущими запросами и ожиданиями, и только сотрудничество всех ее участников позволит создать медицину, в центре внимания которой находится пациент», – говорит Мяги-Лехтси. «Система здравоохранения должна работать на достижение наилучших результатов в лечении пациента. Сотрудников Roche мотивирует возможность внести личный вклад в развитие медицины, в том числе и здесь, в Эстонии. Мы можем во многом самостоятельно решать, что и как мы должны делать для того, чтобы распространять ценности Roche и использовать их во благо пациентов».

В команде Roche Eesti работает более 20 человек, причем некоторые из них со дня основания предприятия. Все сотрудники имеют высшее образование (причем некоторые не одно), у половины профильное высшее медицинское образование. Заглядывая в будущее, Roche в Эстонии работает с публичным сектором в целях его сотрудничества с частным сектором в поиске новаторских решений, будь то анализ данных или внедрение ориентированной на ценности системы здравоохранения.

Roche Eesti предоставляет своим сотрудникам множество возможностей для самореализации и развития. Напряженная работа и разнообразие сфер ответственности каждого сотрудника требуют, чтобы физическая и культурная рабочая среда были максимально комфортными. Поэтому на предприятии уделяют внимание индивидуальным потребностям и поощряют сотворчество. Заботливое отношение к сотрудникам и приоритетность семьи подкрепляются гибким рабочим графиком, многочисленными коллективными мероприятиями и инициативами с участием детей, например «Идем на работу». Концерн Roche Eesti признан ответственным предприятием в области здравоохранения и заслужил титул компании, поощряющей дистанционную работу.

Штаб-квартира компании Roche в Базеле, Швейцария Фото: Beat Ernst