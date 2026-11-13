Делов-то! Ничего личного: дроны все ближе, моралисты победили Nvidia, а русские книги исчезают с полок

Дроны все ближе, полки с русскоязычной литературой все уже, а право распоряжаться своими деньгами и личной жизнью вызывает все больше вопросов. В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем новости недели — от беспилотников над Эстонией до отставки человека, построившего одну из самых дорогих компаний мира.
В студии — Дмитрий Фефилов, Олеся Лагашина и Алексей Шишкин.
После ночных инцидентов с беспилотниками премьер созвал кабинет безопасности. Кристен Михал уверяет, что Эстония в безопасности, но возможности обнаруживать и обезвреживать дроны ещё предстоит наращивать. Получила ли Москва очередной повод для угроз — или, когда понадобится, повод найдется и без беспилотников?
Apollo с 2027 года откажется от русскоязычной художественной литературы: останутся учебные издания от местных поставщиков. Компания объясняет решение падением продаж и сложностями с обновлением ассортимента. Ничего личного, только бизнес? Или экономика книжной полки уже неотделима от войны и политики? И как разорвать круг, в котором книги не покупают из-за скудного выбора, а выбор сокращают из-за слабых продаж?
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Хендрик Агур покидает Ида-Вируский центр профобразования, оставляя незавершённые преобразования и споры о переходе на эстонский язык. Слишком радикальный реформатор столкнулся с неподатливой системой? Или объяснять трудности упертостью окружающих — слишком удобный ответ?
Дмитрий Фефилов посчитал, что было бы с пенсионными накоплениями, если бы вышедшие из второй ступени пять лет назад оставили деньги в системе. Возможная сумма на счёте сегодня — примерно втрое больше. Дороговато обошлась свобода выбора? Или всё зависит от того, куда пошли снятые деньги? И насколько серьезен обратный риск, что государство однажды перепишет правила и само распорядится нашими накоплениями?
Дженсен Хуанг уже ушел с поста главы Nvidia. Любовный скандал обернулся сменой руководства технологического гиганта. Должен ли человек, управляющий таким бизнесом, быть ещё и моральным камертоном? Если ущерб безопасности и коммерческим тайнам не установлен, достаточно ли личного скандала, чтобы расстаться с основателем?
Обо всем этом — в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».