Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%318,72
  • OMX Riga−0,11%1 013,93
  • OMX Tallinn−0,01%2 256,41
  • OMX Vilnius−0,25%1 502,59
  • S&P 500−1,06%7 512,22
  • DOW 30−0,19%52 196,51
  • Nasdaq −1,87%24 891,96
  • FTSE 1000,38%10 904,71
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • OMX Baltic−0,02%318,72
  • OMX Riga−0,11%1 013,93
  • OMX Tallinn−0,01%2 256,41
  • OMX Vilnius−0,25%1 502,59
  • S&P 500−1,06%7 512,22
  • DOW 30−0,19%52 196,51
  • Nasdaq −1,87%24 891,96
  • FTSE 1000,38%10 904,71
  • Nikkei 2250,53%61 142,35
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,2

Делов-то! Ничего личного: дроны все ближе, моралисты победили Nvidia, а русские книги исчезают с полок

Дроны все ближе, полки с русскоязычной литературой все уже, а право распоряжаться своими деньгами и личной жизнью вызывает все больше вопросов. В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем новости недели — от беспилотников над Эстонией до отставки человека, построившего одну из самых дорогих компаний мира.
Делов-то! Ничего личного: дроны все ближе, моралисты победили Nvidia, а русские книги исчезают с полок
В студии — Дмитрий Фефилов, Олеся Лагашина и Алексей Шишкин.
После ночных инцидентов с беспилотниками премьер созвал кабинет безопасности. Кристен Михал уверяет, что Эстония в безопасности, но возможности обнаруживать и обезвреживать дроны ещё предстоит наращивать. Получила ли Москва очередной повод для угроз — или, когда понадобится, повод найдется и без беспилотников?
Apollo с 2027 года откажется от русскоязычной художественной литературы: останутся учебные издания от местных поставщиков. Компания объясняет решение падением продаж и сложностями с обновлением ассортимента. Ничего личного, только бизнес? Или экономика книжной полки уже неотделима от войны и политики? И как разорвать круг, в котором книги не покупают из-за скудного выбора, а выбор сокращают из-за слабых продаж?
Хендрик Агур покидает Ида-Вируский центр профобразования, оставляя незавершённые преобразования и споры о переходе на эстонский язык. Слишком радикальный реформатор столкнулся с неподатливой системой? Или объяснять трудности упертостью окружающих — слишком удобный ответ?
Дмитрий Фефилов посчитал, что было бы с пенсионными накоплениями, если бы вышедшие из второй ступени пять лет назад оставили деньги в системе. Возможная сумма на счёте сегодня — примерно втрое больше. Дороговато обошлась свобода выбора? Или всё зависит от того, куда пошли снятые деньги? И насколько серьезен обратный риск, что государство однажды перепишет правила и само распорядится нашими накоплениями?
Дженсен Хуанг уже ушел с поста главы Nvidia. Любовный скандал обернулся сменой руководства технологического гиганта. Должен ли человек, управляющий таким бизнесом, быть ещё и моральным камертоном? Если ущерб безопасности и коммерческим тайнам не установлен, достаточно ли личного скандала, чтобы расстаться с основателем?
Обо всем этом — в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Делов-то: министр-еж, президент-утка и золотой купол против дронов
  • 06.11.26, 16:34
Делов-то: министр-еж, президент-утка и золотой купол против дронов
Делов-то: мрачный ХэлоуИИн, единорог и казино в Эстонии сокращают штат, а ветераны-мебельщики выживают вопреки IKEA
  • 30.10.26, 17:03
Делов-то: мрачный ХэлоуИИн, единорог и казино в Эстонии сокращают штат, а ветераны-мебельщики выживают вопреки IKEA
Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
  • 23.10.26, 16:10
Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
  • 23.10.26, 16:10
Делов-то: Всевиов метит в премьеры, Мадизе собирает президентскую команду мечты, а клуб Ro-Ro рискует пойти ко дну
Статья подготовлена при содействии Европейского союза.
  • KM
  • 03.11.26, 09:01
В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию
Кто победит?
  • 16.10.26, 16:50
Делов-то: амбициозный Кылварт и бесперспективная Европа

Горячие новости

  • dv.ee
  • 10.11.2026
Apollo откажется от русскоязычной художественной литературы и оставит на русской полке только учебники
  • dv.ee
  • 11.11.2026
Газа не будет: польский энергетический гигант расторг долгосрочный контракт на СПГ
  • dv.ee
  • 09.11.2026
Работавшая 30 лет компания Floorin банкротится: «Самое тяжелое время в моей жизни»
  • KM
  • 03.11.2026
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.11.26, 17:38
37-летний предприниматель за год заработал в Финляндии 132 миллиона евро
2
Подсказка
  • 12.11.26, 06:00
Что было бы, если бы вы не тронули вторую ступень? Мы посчитали
3
Новости
  • 12.11.26, 08:35
Главный подрядчик, задолжавший миллионы, обанкротился. «Я хочу поделиться вынесенными уроками»
Сомнительные кредиты и платежи привлекли внимание
4
Новости
  • 11.11.26, 11:39
Газа не будет: польский энергетический гигант расторг долгосрочный контракт на СПГ
5
Новости
  • 11.11.26, 09:41
Бывший генсек НАТО построил на консалтинге многомиллионный бизнес
6
Новости
  • 12.11.26, 15:24
Eesti Energia меняет руководство нарвских теплосетей

Последние новости

Новости
  • 13.11.26, 17:50
Топ-менеджер Maag вышел из правления компаний: «Я хочу сосредоточиться на одной работе»
Новости
  • 13.11.26, 17:22
Строительство АЭС в Канаде, которая служит образцом для эстонского проекта, дорожает и затягивается
Новости
  • 13.11.26, 17:05
Суд запретил владельцу строительной фирмы, переписавшему ее на танкиста, заниматься бизнесом
Новости
  • 13.11.26, 16:46
Делов-то! Ничего личного: дроны все ближе, моралисты победили Nvidia, а русские книги исчезают с полок
Новости
  • 13.11.26, 14:25
Bild: Россия требует выхода Финляндии из НАТО и запрета на размещение военных баз в Эстонии, Латвии и Литве
Новости
  • 13.11.26, 13:54
Outlooki ja Teamsi kasutamine on teist päeva järjest häiritud
Глава Microsoft в Эстонии: «К сожалению, ничего не могу сказать»
Новости
  • 13.11.26, 13:04
Предприниматель из Тарту: дети не обязаны продолжать бизнес
Биржа
  • 13.11.26, 11:47
Стартап на грани банкротства: «Отказ инвестора стал последней каплей»

Сейчас в фокусе

Что было бы, если бы вы не тронули вторую ступень? Мы посчитали
Подсказка
  • 12.11.26, 06:00
Что было бы, если бы вы не тронули вторую ступень? Мы посчитали
Урмас Сыырумаа выступает за семейный фонд, а не за простое разделение имущества на части, поскольку большие деньги почти всегда приводят к конфликтам.
Интервью
  • 12.11.26, 09:36
Урмас Сыырумаа не стал бы распределять все свое имущество между детьми: меньше соблазнов и конфликтов
От краха Evicon Ehitus пострадали сотни субподрядчиков.
Новости
  • 12.11.26, 08:35
Главный подрядчик, задолжавший миллионы, обанкротился. «Я хочу поделиться вынесенными уроками»
Сомнительные кредиты и платежи привлекли внимание
По данным The Wall Street Journal, совет директоров Nvidia проводит заседание, чтобы решить, следует ли отстранить Хуанга от должности генерального директора.
Биржа
  • 12.11.26, 08:44
Глава Nvidia влип уже во второй любовный скандал
Компания готовится к его отставке
Самый высокий доход в Финляндии в прошлом году зарегистрировал основатель Wolt Микко Аксели Кууси или просто Мики.
Новости
  • 12.11.26, 17:38
37-летний предприниматель за год заработал в Финляндии 132 миллиона евро
Прийт Хумал и Парвел Пруунсильд в суде: оба были оправданы по уголовному делу.
Новости
  • 12.11.26, 12:44
Суд взыскал с государства в пользу Пруунсильда и Хумала рекордную компенсацию ущерба
«Находимся ли мы на том уровне, на котором хотели бы быть? Думаю, нам еще предстоит пройти долгий путь, как и всем странам НАТО, поскольку современные воздушные угрозы так быстро изменились и развились», – заявил премьер-министр Кристен Михал.
Новости
  • 12.11.26, 08:15
Михал: Эстония в безопасности, но угроза дронов требует новых возможностей. «Нам еще предстоит долгий путь»
“Рой дронов, летавший возле российского военного корабля, прилетел из России”
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 11:10
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026