Делов-то! Ничего личного: дроны все ближе, моралисты победили Nvidia, а русские книги исчезают с полок

Хендрик Агур покидает Ида-Вируский центр профобразования, оставляя незавершённые преобразования и споры о переходе на эстонский язык. Слишком радикальный реформатор столкнулся с неподатливой системой? Или объяснять трудности упертостью окружающих — слишком удобный ответ?

Дмитрий Фефилов посчитал, что было бы с пенсионными накоплениями, если бы вышедшие из второй ступени пять лет назад оставили деньги в системе. Возможная сумма на счёте сегодня — примерно втрое больше. Дороговато обошлась свобода выбора? Или всё зависит от того, куда пошли снятые деньги? И насколько серьезен обратный риск, что государство однажды перепишет правила и само распорядится нашими накоплениями?

Дженсен Хуанг уже ушел с поста главы Nvidia. Любовный скандал обернулся сменой руководства технологического гиганта. Должен ли человек, управляющий таким бизнесом, быть ещё и моральным камертоном? Если ущерб безопасности и коммерческим тайнам не установлен, достаточно ли личного скандала, чтобы расстаться с основателем?

Обо всем этом — в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».