Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,21%318,78
  • OMX Riga0,47%1 015,03
  • OMX Tallinn0,17%2 256,61
  • OMX Vilnius0,07%1 506,41
  • S&P 500−0,08%7 613,07
  • DOW 300,01%52 493,91
  • Nasdaq −0,18%25 419,29
  • FTSE 1000,25%10 863,09
  • Nikkei 225−0,7%60 819,36
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • OMX Baltic−0,21%318,78
  • OMX Riga0,47%1 015,03
  • OMX Tallinn0,17%2 256,61
  • OMX Vilnius0,07%1 506,41
  • S&P 500−0,08%7 613,07
  • DOW 300,01%52 493,91
  • Nasdaq −0,18%25 419,29
  • FTSE 1000,25%10 863,09
  • Nikkei 225−0,7%60 819,36
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2

Eesti Energia меняет руководство нарвских теплосетей

В Narva Soojusvõrk сменятся оба члена правления. Новому руководству предстоит подготовить городские теплосети к подключению нового источника тепла в Аувере, который должен сделать отопление Нарвы дешевле с конца 2028 года.
В будущем Балтийская электростанция перестанет быть основным поставщиком тепла в Нарву.
  • В будущем Балтийская электростанция перестанет быть основным поставщиком тепла в Нарву.
  • Foto: Николай Андреев
С 15 января 2027 года председателем правления предприятия станет Яанус Раттур, сообщил концерн Eesti Energia. Он сменит Павла Рушелюка, договор которого заканчивается 14 января. Яника Роугияйнен приступит к работе членом правления уже 1 декабря 2026 года. В этот же день заканчивается договор нынешнего члена правления Геннадия Осипцова.
Раттур много лет занимал руководящие должности на предприятиях Eesti Energia. В последнее время он руководил запуском нового завода сланцевого масла Enefit-280-2, а ранее входил в правление Enefit Energiatootmine и отвечал за управление активами. Роугияйнен имеет опыт работы в промышленности, занималась безопасностью труда, непрерывностью деятельности, качеством и управлением бизнес-процессами.
По словам председателя правления Enefit Industry и председателя совета Narva Soojusvõrk Лаури Карпа, ключевая задача нового правления — переход на новую схему теплоснабжения в 2028 году.
«Одновременно необходимо сохранять конкурентоспособную цену на тепло, продолжать модернизацию теплосети, повышать качество обслуживания клиентов, а также сделать сотрудничество с другими предприятиями концерна более тесным и результативным», — отметил Карп.
Рушелюк возглавляет Narva Soojusvõrk с 2017 года. Его работа в нарвской энергетике началась значительно раньше: согласно биографии, опубликованной вместе с его докторской диссертацией, в 1999 году он пришел машинистом котельного и турбинного оборудования на Эстонскую электростанцию. Затем работал инженером, руководил производственным отделом Narva Elektrijaamad и службой планирования производства Enefit Energiatootmine. Он окончил Таллиннский технический университет по специальности «теплотехника».
В декабре 2023 года Рушелюк защитил в TalTech докторскую диссертацию о декарбонизации централизованного теплоснабжения, основанного на совместном производстве тепла и электричества из ископаемого топлива.
Карп поблагодарил уходящее правление за обеспечение теплоснабжения в сложный период на энергетическом рынке и подготовку нового решения для города.
«Как коренной нарвитянин я рад, что смог внести свой вклад в то, чтобы система централизованного теплоснабжения города стала более современной и надежной, а Нарва двигалась к более доступному в долгосрочной перспективе решению по теплоснабжению», — приводит Eesti Energia слова Рушелюка в своем пресс-релизе.
Narva Soojusvõrk полностью принадлежит Enefit Industry и входит в государственный концерн Eesti Energia. Компания закупает тепло, доставляет его потребителям и обслуживает городские теплосети. По годовому отчету за 2025 год, протяженность сети составляла около 83 километров, из которых 50 километров, или примерно 60%, были обновлены.
В 2025 году выручка предприятия выросла с 26,7 млн до 30,8 млн евро, однако вместо прибыли в 423 000 евро годом ранее компания получила убыток около 251 000 евро. В отчете рост выручки объясняется главным образом повышением цены тепла для потребителей; одновременно выросли расходы на его закупку.

Новая теплотрасса

Главное изменение, к которому предстоит подготовиться новому правлению, связано со строительством теплотрассы из Аувере. В марте 2026 года конкурс Narva Soojusvõrk на долгосрочную закупку тепла выиграла Enefit Industry, предложившая цену 53,80 евро за мегаватт-час при мощности до 85 МВт. Предложение предусматривает поставку около 300 ГВт·ч тепла в год.

Горячие новости

  • dv.ee
  • 10.11.2026
Apollo откажется от русскоязычной художественной литературы и оставит на русской полке только учебники
  • dv.ee
  • 09.11.2026
Работавшая 30 лет компания Floorin банкротится: «Самое тяжелое время в моей жизни»
  • dv.ee
  • 08.11.2026
Крупный банк в США запретил большинству сотрудников пользоваться ИИ
  • KM
  • 03.11.2026
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады
Тепло планируется получать на пятом энергоблоке Эстонской электростанции, используя газ, который образуется при производстве сланцевого масла. Для этого необходимо модернизировать оборудование станции и построить трубопровод до территории Балтийской электростанции, где он соединится с действующей теплосетью Нарвы.
Как ранее писали ДВ, длина новой трассы составит около 19 километров. По объявленному летом графику проектирование должно завершиться весной 2027 года, после чего начнется строительство. Ввести новую систему в эксплуатацию планируется не позднее 1 декабря 2028 года. Стоимость проекта оценивалась примерно в 50 млн евро, около половины этой суммы потребуется на теплотрассу.
Новая схема должна уменьшить зависимость отопления Нарвы от работы Балтийской электростанции и дорогой резервной газовой котельной. Сейчас возможность получать тепло от энергоблока связана с тем, насколько выгодно ему производить электричество для рынка; когда блок простаивает, город отапливает котельная.
Однако поставки из Аувере рассчитаны на базовую нагрузку. Как рассказывал Рушелюк ДВ весной, в сильные морозы Нарве требовалось до 150 МВт тепловой мощности — значительно больше закупаемых 85 МВт. Поэтому дополнительные источники тепла останутся необходимыми и после запуска новой трассы. По условиям конкурса, существующие газовые котлы предполагается использовать для покрытия пикового спроса.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

В конце августа торжественно открылся Enefit-280-2. Это уже четвертый завод сланцевого масла Enefit Industry рядом с Эстонской электростанцией.
  • 15.09.26, 16:14
Что, если с поставками газа зимой будут перебои? Enefit просит разрешения отапливать Нарву сланцевым маслом
Эстонская электростанция будет отапливать Нарву, сжигая сланцевый газ. Но у теплосетей будет еще два или три дополнительных источника тепла.
  • 10.04.26, 06:00
В морозы у Нарвы будет несколько источников тепла на разных видах топлива и с разными тарифами
Завод Enefit, фото иллюстративное.
  • 13.03.26, 12:51
Enefit Industry выиграла конкурс на долгосрочное теплоснабжение Нарвы
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады
  • KM
  • 03.11.26, 11:10
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.11.26, 06:00
Apollo откажется от русскоязычной художественной литературы и оставит на русской полке только учебники
2
Новости
  • 11.11.26, 11:39
Газа не будет: польский энергетический гигант расторг долгосрочный контракт на СПГ
3
Интервью
  • 11.11.26, 06:00
Предприниматель: в эпоху ИИ стоит учиться в профтехе, а айтишники могут пойти управлять кофейнями
4
Новости
  • 11.11.26, 09:41
Бывший генсек НАТО построил на консалтинге многомиллионный бизнес
5
Новости
  • 11.11.26, 08:33
Государство требует от маклеров сообщать о признаках отмывания денег. Маклеры: мы ничего не видели
6
Новости
  • 10.11.26, 08:12
Производитель фильтров построит новый завод за 10 млн и наймет 150 работников

Последние новости

Новости
  • 12.11.26, 19:19
Утраченные шедевры возвращаются домой. Эстонское искусство ждет все более дорогой и тесный рынок
Новости
  • 12.11.26, 18:34
EIS отрицает конфликт интересов у Пальтса, но вернет министерству 1,3 миллиона. «Мы хотим двигаться дальше»
Новости
  • 12.11.26, 18:02
RMK закроет отель и ресторан в усадьбе Сагади и сократит 22 сотрудников
Новости
  • 12.11.26, 17:38
37-летний предприниматель за год заработал в Финляндии 132 миллиона евро
Новости
  • 12.11.26, 17:19
В Arco Vara сменился финансовый директор
ТОП
  • 12.11.26, 16:59
ТОП семейных предприятий покорили тартусцы. «Самый успешный год за всю историю»
Биржа
  • 12.11.26, 16:11
Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушёл в отставку
Новости
  • 12.11.26, 15:24
Eesti Energia меняет руководство нарвских теплосетей

Сейчас в фокусе

Катарская газовая инфраструктура Рас Лаффан получила критические повреждения в войне, разразившейся в этом году.
Новости
  • 11.11.26, 11:39
Газа не будет: польский энергетический гигант расторг долгосрочный контракт на СПГ
Вопрос о строительстве новых дата-центров стал политическим и в Европе и в США. Но в Эстонии споры вокруг вычислительных мощностей могут подождать. По мнению руководителя компании Loginet Solutions Константина Роомета, в стране сегодня достатовно дата-центров, где можно было бы разместить мощности, необходимые бизнесу. На иллюстративном фото крупный дата-центр во Франкфурте, Германия.
Интервью
  • 11.11.26, 06:00
Предприниматель: в эпоху ИИ стоит учиться в профтехе, а айтишники могут пойти управлять кофейнями
“Маклер не может превращаться в следователя”, – подчеркнула исполнительный директор Pindi Kinnisvara Дарья Сударинен, которая хотела бы более четкой договоренности о том, насколько глубоко маклеры должны изучать прошлое своих клиентов.
Новости
  • 11.11.26, 08:33
Государство требует от маклеров сообщать о признаках отмывания денег. Маклеры: мы ничего не видели
«В Дании очень необычно уходить с высшего поста в государственном секторе в собственное частное предприятие», – вспоминает Андерс Фог Расмуссен о своих сомнениях при начале собственного бизнеса.
Новости
  • 11.11.26, 09:41
Бывший генсек НАТО построил на консалтинге многомиллионный бизнес
Собственник и налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon OÜ Екатерина Долгушева, председатель правления Союза бухгалтеров Эстонии Маргус Таммерая и присяжный аудитор Ernst&Young Baltic AS Олеся Абрамова.
Новости
  • 10.11.26, 16:22
«Протестуют против государства, а страдают клиенты»: забастовка расколола бухгалтеров Эстонии
Спустя полтора месяца инвестиционного эксперимента стоимость портфеля составила 770 евро, потеряв 230.
Биржа
  • 11.11.26, 12:11
После катастрофической недели ИИ заменил значительную часть портфеля
Инвестиционный эксперимент
Глава Nvidia Дженсен Хуанг вместе с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг в мае 2025 года.
Биржа
  • 11.11.26, 15:04
Шпионский скандал стал испытанием для моей инвестиционной позиции в 75 000 евро
Комментарий Инвестора Тоомаса
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.26, 11:10
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026