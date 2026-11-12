Eesti Energia меняет руководство нарвских теплосетей

«Одновременно необходимо сохранять конкурентоспособную цену на тепло, продолжать модернизацию теплосети, повышать качество обслуживания клиентов, а также сделать сотрудничество с другими предприятиями концерна более тесным и результативным», — отметил Карп.

Рушелюк возглавляет Narva Soojusvõrk с 2017 года. Его работа в нарвской энергетике началась значительно раньше: согласно биографии, опубликованной вместе с его докторской диссертацией, в 1999 году он пришел машинистом котельного и турбинного оборудования на Эстонскую электростанцию. Затем работал инженером, руководил производственным отделом Narva Elektrijaamad и службой планирования производства Enefit Energiatootmine. Он окончил Таллиннский технический университет по специальности «теплотехника».

В декабре 2023 года Рушелюк защитил в TalTech докторскую диссертацию о декарбонизации централизованного теплоснабжения, основанного на совместном производстве тепла и электричества из ископаемого топлива.

Карп поблагодарил уходящее правление за обеспечение теплоснабжения в сложный период на энергетическом рынке и подготовку нового решения для города.

«Как коренной нарвитянин я рад, что смог внести свой вклад в то, чтобы система централизованного теплоснабжения города стала более современной и надежной, а Нарва двигалась к более доступному в долгосрочной перспективе решению по теплоснабжению», — приводит Eesti Energia слова Рушелюка в своем пресс-релизе.

Narva Soojusvõrk полностью принадлежит Enefit Industry и входит в государственный концерн Eesti Energia. Компания закупает тепло, доставляет его потребителям и обслуживает городские теплосети. По годовому отчету за 2025 год, протяженность сети составляла около 83 километров, из которых 50 километров, или примерно 60%, были обновлены.

В 2025 году выручка предприятия выросла с 26,7 млн до 30,8 млн евро, однако вместо прибыли в 423 000 евро годом ранее компания получила убыток около 251 000 евро. В отчете рост выручки объясняется главным образом повышением цены тепла для потребителей; одновременно выросли расходы на его закупку.

Новая теплотрасса

Главное изменение, к которому предстоит подготовиться новому правлению, связано со строительством теплотрассы из Аувере. В марте 2026 года конкурс Narva Soojusvõrk на долгосрочную закупку тепла выиграла Enefit Industry, предложившая цену 53,80 евро за мегаватт-час при мощности до 85 МВт. Предложение предусматривает поставку около 300 ГВт·ч тепла в год.